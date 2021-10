El guionista peruano Eduardo Adrianzén se refirió al trágico accidente que cobró la vida de una persona en el rodaje de la película “Rust”. El actor Alec Baldwin manipuló un arma de utilería y terminó hiriendo mortalmente a su compañera Halyna Hutchins.

Para el también actor nacional, aunque este asesinato no haya sido intencional, lamentablemente provocará que la carrera cinematográfica de Alec Baldwin termine después de casi 40 años.

“La peor pesadilla de un rodaje: matar por accidente a un compañero. Muerta una joven directora de fotografía, herido el director. Y -aunque sea accidental- acabó la carrera de Baldwin”, sentenció Adrianzén a través de su cuenta de Twitter.

Tragedia tiene responsables

El dramaturgo peruano también consideró que este lamentable suceso no es un accidente ya que tiene responsables directos, quienes deberán ser investigados por las autoridades norteamericanas.

“Es casi imposible un accidente. Eso es con intención. Alguien cargó esa arma con algo prohibido en un rodaje. No hay coartada. El dpto. de Dirección de arte entero tiene que ser detenido e investigado”, lamentó.

“Las armas en un rodaje no pueden ni deben estar cargadas con balas de verdad. No existe ninguna coartada: ni una. (…) Esto no es accidente, hay responsables directos. Es homicidio, usándolo a él, o para culparlo a él”, añadió.

Los hechos

Alec Baldwin asesinó este jueves a la directora de fotografía Halyna Hutchins el rodaje de la película “Rust”, luego de manipular un arma de utilería que tenía balas reales en vez de cartuchos de fogueo.

La víctima de 42 años recibió el impacto de un proyectil cuando se encontraba en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México, conocida locación donde se realizaba el rodaje de la película protagonizada por el actor estadounidense.

Según medios locales, la directora de fotografía fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, sin embargo, murió debido a la gravedad de la herida.

