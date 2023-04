Andrea Llosa fue sorprendida al enterarse que una joven había celebró la fiesta de cumpleaños de su mamá con la temática del programa de ATV ‘Nunca más’, el cual es conducido por la periodista.

“Como cuando te toca organizar la fiesta sorpresa a tu mamá y no sabes qué temática ponerle, pero recuerdas que ella para viendo 24/7 los programas de ‘Nunca más’”, escribió en el video que compartió en TikTok, donde también se animó a etiquetar a la figura de ATV.

Andrea Llosa respondió la creatividad de la joven y en su perfil de Instagram compartió el video de la joven y en la leyenda escribió un mensaje de agradecimiento por el gesto.

“Nunca imaginé que seríamos temática en una fiesta. Realmente nos sentimos halagados, jajajaja… Muchas gracias por tanto cariño. La próxima invítenme, y llego con la torta…”, escribió la conductora de TV.

Andrea Llosa revela que no aceptaría una relación abierta

La conductora de ATV dio su opinión sobre las relaciones abiertas, práctica que varias parejas hoy en día emplean y consiste en que cada uno puede estar sentimentalmente o sexualmente con un tercero sin temor a ser infiel. Andrea Llosa revela que no podría ello, pues prefiere lo tradicional.

“No entiendo. Somos de otra generación. ¿Cómo vas a compartir la cama con uno y después con el otro? No, me da sarpullido, pero al final cada quien hace con sus relaciones lo que quiere. Si son felices así, no me meto en eso. Yo soy bien tradicional, no comparto. Soy recontra territorial, lo mío no se toca”, mencionó.

Además, reveló que le llueven propuestas para citas, incluso mencionó que son varias las mujeres que desean invitarla a salir.

“Varias mujeres lo hacen. De manera insistente me piden una oportunidad”, dijo a un medio local.