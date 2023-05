Yahaira Plasencia anunció que ya no trabajará más con Sergio George. La cantante de salsa señala que en estos nuevos proyectos que tiene, el productor internacional ya no formará parte. Pero, hizo un énfasis en que no descarta que en un futuro vuelvan a colaborar.

“Estoy superagradecida con Sergio, ha aportado muchísimo en mi carrera artística y profesional en todo aspecto”, declaró para RPP Noticias.

La salsera también quiso realzar que “las enseñanzas” del productor, quien le ayudó a abrir “la mente” y “ver más allá de lo que puedo dar como artista, mujer, persona”.

Tras cuatro años de relación profesional, Yahaira Plasencia afirmó sentirse “preparada para seguir su camino sola” en busca de “nuevos sonidos, nuevas cosas”.

“Eso no quiere decir que no trabaje con ‘Serge’, quizá más adelante también”, precisó. Pero, en este momento, el productor está enfocado en trabajar con “otros artistas”.

“Afuera, [Sergio George] está haciendo un disco A1 con grandes artistas. Es un disco que solo él puede hacerlo, porque es un maestro. Quedamos en muy buenos términos, hasta el día de hoy seguimos comunicándonos. Estamos muy contentos. Más que un productor, es como un padre para mí”, señaló Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia y sus nuevos proyectos

“Uno tiene que seguir adelante por más que te caigas”, contó Yahaira Plasencia que esta es una de las enseñanzas que le dejó Sergio George durante el tiempo que trabajaron juntos.

Ahora con una nueva visión, la cantante señala que se encuentra “enfocada en proyectos y metas”. Además, adelantó que “en dos semanas se estrena el disco”.

“Este es un proyecto muy personal. Yo soy muy baladista, porque me sé canciones antiquísimas. Me gusta mucho el romanticismo de la época. ‘Acaríciame’ la canta María Conchita Alonso, y ayer nos felicitó por el tema”, sostuvo.

Para Plasencia, su próximo álbum es “un respiro”, a la vez que “un reto vocal, de interpretación, de mentalizarte y decir: ‘Estás haciendo hits de una época muy respetada y que a mucha gente no le va a gusta’”.