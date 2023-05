Tras varios años de trabajo al lado de Sergio George, Yahaira Plasencia asume un nuevo reto en solitario. Esta vez, la salsera peruana anunció que dejó de trabajar con el productor estadounidense para “caminar sola” y empezar una nueva etapa en su carrera musical.

En entrevista para el programa “América Hoy”, la salsera confesó que se siente apenada por haber dejado de trabajar con Sergio George tras cuatro años, pero considera que es una gran oportunidad para valerse de sí misma en la industria musical.

“Con mucha pena. He venido trabajando muchísimos años con George, casi 4, y siento que él ha aportado muchísimo a mi carrera profesional y también en lo personal. Es una gran persona y lo quiero muchísimo, pero siento que ya estoy preparada para caminar sola, experimentar nuevos sonidos, experimentar nuevas cosas”, contó.

“Eso no quiere decir que más adelante no pueda seguir trabajando con Sergio, pero ahorita me siento lista para poder caminar sola y tener el mando yo de mis proyectos y las cosas que quiero a futuro”, añadió Plasencia.

Cabe señalar que Yahaira Plasencia también aprovechó la ocasión para anunciar el lanzamiento de su versión de “Acaríciame”, recordado éxito de María Conchito Alonso, el cual realizó en colaboración con Canela China.

