La actriz mexicana Marlene Favela, reconocida por su participación en la telenovela “Gata Salvaje” y “El Zorro: la espada y la rosa”, es madre de una bebe de ocho meses y se encuentra separada de su esposo, George Seely. Actualmente, se sigue desempeñando como actriz.

La actriz Marlene Favela protagonizó la novela colombiana “El Zorro: la espada y la rosa”, junto al actor peruano Christian Meier y las apariciones antagónicas de Harry Geithner, Andrea López, Héctor Suárez Gomís y Arturo Peniche, contando además con la actuación estelar de Osvaldo Ríos.

La novela se grabó en su totalidad en locaciones de Colombia. Para Marlene Favela, Arturo Peniche y Héctor Suárez Gomís fueron sus debut estelares en la cadena estadounidense de Telemundo y su participación en Colombia.

La novela colombiana narra la vida de personas en la antigua California española, especialmente en la antigua ciudad de Nuestra Señora de los Ángeles, actualmente conocida como Los Ángeles donde vive un hombre llamado Diego de la Vega (Christian Meier), hijo del exitoso exmilitar Alejandro de la Vega.

Diego es un hombre muy atractivo, inteligente, de leyes y de letras al que sólo le interesa conquistar damas con la poesía y leer un buen libro. Pero Diego guarda un secreto, él es el Zorro, el bandido más buscado de California, que se dedica a velar por la justicia y el orden de la ciudad, es decidido, valiente y un apuesto forajido.

Mientras tanto, en España, una liberal y revolucionaria mujer llamada Esmeralda Sánchez de Moncada huye de la Guardia Real que la quiere llevar a la iglesia para casarla ya que ella no quiere casarse por lo que huye deliberadamente de la iglesia. En su intento de fuga llega a una feria gitana donde una mujer le entrega un medallón pero Esmeralda la ignora y sigue corriendo. El medallón en realidad es un mapa que la lleva a un tesoro escondido en América y perteneciente a Mercedes Mayorga de Aragón, más conocida como Sara Kali, reina de España y madre de Esmeralda.

Sara Kali fue dada por muerta en el parto de Esmeralda, pero en realidad está en América y está presa en la cárcel del Callao, con una máscara de hierro tapándole el rostro entero, debido a un conflicto entre un poderoso y malvado duque llamado Jacobo Almagro de Castellón, y Fernando Sánchez de Moncada.

En este contexto el Zorro y Esmeralda se conocerán.

VIDA DE CASADA

La intérprete de varias novelas exitosas se casó en el 2017 y vivió su propio cuento de adas. Contrajo matrimonio con el empresario George Seely. Ellos se conocieron en febrero de 2016, cuando él se encontraba de vacaciones en México.

La inolvidable protagonista de la exitosa telenovela “Gata Salvaje” contrajo nupcias a finales de 2017 en una espectacular boda de ensueño celebrada en México.

“Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos… Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas”, contó la emocionada actriz mexicana a través de las redes sociales el día que anunció su compromiso hace algunos años.

Dos años después de casarse tuvo a una primera hija. Según reveló la mexicana nada le ha hecho más feliz que ser madre. Sin embargo, la historia de amor entre la actriz y el empresario australiano hace unos meses terminó.

Luego de semanas de especulaciones sobre su vida personal, rompió el silencio y confirmó que sí pidió el divorcio a su esposo y padre de su hija.

La protagonista de telenovelas, publicó un video de más de 10 minutos en su cuenta de Facebook en el que habla acerca de su ruptura y los motivos que la orillaron a tomar esta decisión. Además de aclarar los rumores, fue muy contundente al mencionar que pese a que no deseaba hablar de su vida privada, se vio en la necesidad de hacerlo “de manera franca y directa” debido a “tantas especulaciones” que se hicieron sobre su matrimonio y su vida personal.

“Se han manejado muchas versiones y se han manejado muchas cosas al respecto. Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio, y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente, de con el hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida y así lo hice”, expresó.