Ya hemos comentado en repetidas ocasiones que las plataformas de streaming están en una guerra por el suscriptor, para que cada mes te ofrezcan contenidos a cambio de una suma descontada automáticamente de tu tarjeta. En ese marco, se “lanzó” el servicio Paramount+ en América Latina. Lo pongo entrecomillado porque, en 2020, el servicio ya existía para la región.

Así, es más preciso hablar que Paramount+ tuvo un relanzamiento en la región; mientras que en Estados Unidos se trató de un cambio de marca, pues en el norte la plataforma tenía el nombre de CBS All Access. ¿Qué de bueno y de malo tiene el servicio, ahora que se puede ver en Perú?

Por el lado de las series, el servicio estrena de manera exclusiva “Your Honor”, serie de Bryan Cranston, el recordado Walter White de “Breaking Bad”. Él interpreta a un juez que deberá enfrentarse a sus convicciones para salvar la vida de su hijo.

También está completa “Yellowstone”, protagonizada por Kevin Costner y Kelly Reilly. Es la historia de la familia Dutton, dueña de un rancho gigante, y los conflictos que tiene con sus vecinos.

Los problemas empiezan cuando empiezas a bucear más en el catálogo. Se agradece que incluyan “Killing Eve”, pero no que solo estén las temporadas 1 y 3. ¿Dónde se va a ver la segunda? En el caso de “The Office”, tiene todas sus temporadas… salvo la primera. El Comercio le preguntó a Paramount+ el porqué de algunas ausencias. Al cierre de este texto, aún esperamos respuesta.

Paramount+ anuncia, apenas ingresas a su web o aplicación móvil, marcas de bandera como Nickelodeon y MTV; donde la cojera del catálogo persiste: Solo un episodio en la primera temporada de “Hey Arnold”, solo las cinco últimas temporadas de “Rugrats” y solo la séptima de “Los Padrinos Mágicos”. Pero no todo es oscuridad, porque tiene completa la excelente serie “Avatar: The Last Airbender” (que también está en Netflix). En MTV, tiene algunos realities, mientras que en su sección de conciertos “Unplugged” brillan por su ausencia los especiales grabados con artistas de habla inglesa.

Por el lado del cine, tiene buenos clásicos, como la trilogía completa de “El padrino”, “Whiplash”, “Cazafantasmas”, “Donnie Darko”; etc.

¿Era de verdad necesario lanzar Paramount+ justo ahora, cuando series de bandera están incompletas? Dicen que el que golpea primero, golpea dos veces; pero en este caso intentar apurarse en vista de que el lanzamiento de HBO Max será en junio, podría darle más argumentos al consumidor para guardar su dinero. Esperemos que el catálogo mejore.

Dato

Paramount+ tiene un precio de S/ 14,90 al mes. Ofrece un periodo de prueba gratis de 7 días.