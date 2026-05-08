Khamzat Chimaev pondrá su campeonato del peso mediano en disputa ante el excampeón Sean Strickland, quien perdió el cinturón 2024. Además, no será la única pelea pelea por un título. Joshua Van y Tatsuro Taira lucharán por el campeonato del peso mosca.
La transmisión de la pelea entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland por el campeonato de peso mediano de la UFC 328 será transmitido por Paramount+. A continuación, te dejamos los canales que pasan la pelea por país.
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Colombia
|8:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Ecuador
|8:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Argentina
|10:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Brasil
|10:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Paraguay
|10:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Uruguay
|10:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Chile
|10:00 a.m.
|-
|Paramount+
|Venezuela
|9:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Bolivia
|9:00 p.m.
|-
|Paramount+
|México
|7:00 p.m.
|-
|Paramount+
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|-
|Paramount+
|España
|3:00 a.m.
|Eurosport Deportes
|Eurosport y HBO Max
- Fecha: Sábado 7 de mayo del 2026
- Pelea: Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú
- Canal: Paramount+
- Estadio: Prudential Center en Newark de Nueva Jersey
Cartelera de la UFC 328 con Chimaev vs. Strickland
Cartelera principal
- Khamzat Chimaev (c) vs. Sean Strickland, por el campeonato de peso mediano
- Joshua Van (c) vs. Tatsuro Taira, por el campeonato de peso mosca
- Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta, peso pesado
- Sean Brady vs. Joaquin Buckley; peso wélter
- King Green vs. Jeremy Stephens; peso ligero
Cartelera preliminar
- Ateba Gautier vs. Osman Díaz; peso mediano
- Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki; peso ligero
- Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov; peso wélter
- Roman Kopylov vs. Marco Tulio; peso mediano
- Pat Sabatini vs. William Gomis; peso pluma
- Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos; peso mediano
- Clayton Carpenter vs. José Ochoa; peso mosca