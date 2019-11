¿Realmente se acerca el final de “The Simpsons”? La serie animada creada por Matt Groening para Fox lleva 30 años al aire en varios países del mundo, pero de acuerdo con las declaraciones del compositor musical Danny Elfman las aventuras de la familia amarilla terminarían muy pronto.

Durante una entrevista con el portal irlandés JOE, el compositor del show, que empezó en 1989, aseguró que los responsables, es decir, Disney, estarían pensando en terminar la serie en los próximos años.

"Bueno, por lo que escuché, está llegando a su fin. No lo sé con certeza, pero parece ser que será su último año", declaró Elfman.

En febrero pasado, “The Simpsons” fue renovada para dos nuevas temporadas, lo que significa que concluirá en el 2021 con su temporada 32. Los contratos del elenco también se extendieron hasta esa fecha.

"The Simpsons" actualmente cuenta con 31 temporadas (Foto: Fox)

Asimismo, Elfman confesó estar sorprendido por la longevidad de la serie animada. "Todo lo que puedo decir es que estoy tan atónito y asombrado que ha durado tanto como lo hizo. Así que debes darte cuenta de que, cuando compuse Los Simpson, escribí esta loca pieza musical, y esperaba que nadie la escuchara porque realmente no pensé que el programa tuviera una oportunidad”.

"Realmente, esperaba que durara tres episodios y se cancelara, y eso sería todo, porque era muy extraño en ese momento, y simplemente no pensé que tuviera una oportunidad. Así que créeme, esa es una de las sorpresas verdaderamente grandes en mi vida”, agregó.

¿THE SIMPSONS FINALIZARÁ EN EL 2021?

Aunque las declaraciones del compositor han causado revuelo entre los fans de la ficción, la noticia no ha sido confirmada por el creador, los productores o Disney, que ahora posee los derechos de la familia más popular de Springfield.

Danny Elfman, que ha sido nominado en cuatro ocasiones al Premio Oscar por sus composiciones en peliculas como: “Good Will Hunting”, “Men in Black”, “Big Fish” y “Milk”, no es el showrunner ni uno de los miembros principales del equipo de “The Simpsons” por lo que sus declaraciones no son oficiales.

Además, considerando la reciente incorporación de la familia amarilla al catalogo de Disney+ es poco probable que la compañía decida cancelar la serie. Se trata de uno de los proyectos más importantes de Fox, por lo que resultaría ilógico no aprovechar el éxito y alcance de la franquicia ahora que cuentan con una plataforma streaming.

¿The Simpsons tendrá una nueva película? (Foto: Disney)

Incluso existen rumores de una nueva película de “The Simpsons”. Luego de que la cinta de 2007 recaudará más de 527 millones de dólares en todo el mundo, una secuela resultaría tentador para Disney.

En la reciente Comic-Con de San Diego Matt Groening dijo: “No hay duda de que habrá otra película de Los Simpson uno de estos días. Creo que Disney quiere algo por su dinero”.

“Esta es una respuesta verdadera. La primera película de Los Simpson casi nos mata. No teníamos un equipo B esperando para hacer eso, así que las mismas personas que escribieron, animaron, expresaron e hicieron la música para el programa de televisión también hicieron la película. Eso fue en 2007. Estamos casi recuperados, casi”, agregó.