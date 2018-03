Desde que ingresó a "The Walking Dead", Negan se ha comportado como alguien al que no le importan las consecuencias de sus actos, pues está acostumbrado a no tener que pagar por nada. Eso cambió este domingo. A continuación, SPOILERS.

En "The Key" ("La llave"), duodécimo episodio de la octava temporada de "The Walking Dead", Negan (Jeffrey Dean Morgan) pelea contra Rick Grimes en una locación abandonada cuando, a duras penas, ambos escapan.

Mientras su gente lo da por muerto, Negan en realidad está vivo. Pero en definitiva está lejos de mantenerse a salvo, pues ha sido tomado prisionero por Jadis (Pollyanna McIntosh), líder de los Scavengers, grupo que fue exterminado por los Saviors. Ahora ella buscaría venganza.

El poder de Negan ha sido tan grande que no está acostumbrado a pagar por sus crímenes. Curiosamente, ahora tiene que responder por un acto que no es su responsabilidad directa, pues como vimos la semana anterior fue Simon (Steven Ogg) quien tomó la iniciativa de acabar con el grupo. Negan solo quería eliminar a uno, al estilo de Abraham (aunque luego eso se salió de las manos).

—Nuevo personaje—

En el episodio 8x12, "The Walking Dead" también presentó a Georgie (Jayne Atkinson), personaje que proviene de una comunidad desconocida. Ella ofrece un trato: información a cambio de comida y música.



En un principio, Maggie (Lauren Cohan) no confía en ella, pero de manera progresiva ambas llegan a entenderse. En la recta final del episodio, Georgie ofrece un manual de sobrevivencia para el apocalipsis inspirado en el Medioevo; es "La llave del futuro".

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal premium Fox Series, así como en la app. Se repite el día siguiente en el canal Fox básico.