Hablar del show de “Topa, El Viajero” es hablar de una de las apuestas más arriesgadas de Disney en conjunto con el actor y productor argentino Diego Topa. En un mundo infantil gobernado de youtubers, influencers y redes sociales donde hay de todo, este formato para los más pequeños se abre paso con un show de hora y media que intenta vincular a niños y también a los padres.

Este diario habló con Diego Topa, el creador de este show que el 12 de octubre se presentará en el Plaza Arena de Surco y que traerá como novedad la presentación de la nueva canción "Magia" y el deseo de seguir haciendo familias felices. También unas confesiones que te sorprenderán.

¿Cómo te sientes a tan pocos días de volver a Lima?

Súper contento. Falta una semanita y lo mejor es que vamos a festejar mi cumpleaños (11 de octubre) con ustedes con este show hermoso. Esta nueva propuesta que no sabes lo increíble que está funcionando no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica.

¿Qué de diferente tiene “Topa, El Viajero” con relación a lo que fue el Junior Express?

Esta es una propuesta nueva. No estoy más con Junior Express, el programa terminó. Lo que respecta a “Topa, EL Viajero” se trata de un show artístico, con música, show, magia y la alegría de ver a los más chiquitos. Este show me identifica muchísimo. La infancia que tuve en la que tuve muchos viajes, pero lo que hacemos es darle vuelta porque además de viajar de forma real lo que le propongo es viajar a través de la imaginación. Hay muchas maneras de viajar. Lo mejor de todo es que el show lo aceptaron desde el minuto 1. No tienes ni idea lo que funciona, no tienes idea lo que se divierten en una hora y media con todos los hits, lo que más le gusta: El Viajero, Latinoamérica, Se como tú quieras ser y Magia, que por primera vez lo presentaré en Lima.

¿Ha sido difícil desligarse de tantos años de Junior Express para insertar a “Topa, El Viajero”?

Al principio fue una gran duda para mí de cómo continúo con esto. Cinco temporadas (de Junior Express) es un montón de años de trabajo para muchos actores y llegó a su ciclo. Era muy difícil juntar a todos los actores para los shows y se tomó la decisión de no continuar más con ello. Fue entonces que nos arriesgamos a grabar cosas nuevas, pero igual pueden ver a través de Disney Junior los más de 200 capítulos Igual, las cosas tienen que seguir acomodándose y los más chicos deben aprender que los ciclos se terminan. Eso sí, con todos los actores (del Junior Express) somos amigos. Eso perdura. En el caso de “Topa, El Viajero”, ya hicimos como 30 teatros opera, con una propuesta de juegos y viajes que ha sido aceptado.

La gran pregunta que todos se hacen ¿Habrán canciones de Junior Express en el show en Lima?

¡Claro! Todos los hits del Junior Express me pertenecen, así que los van a escuchar, por ejemplo: Me muevo para aquí, Arco Iris, Porque yo te quiero, Selva, Bichos, Pompa de jabón, todos los que conocen y la que más le gustan a los chicos.

¿Qué significa volver al Perú después de varios años?

Me encanta el Perú. Siempre me reciben con mucho cariño, respeto, euforia. Estoy emocionado de ir a un lugar tan hermoso. Será la primera vez que vaya a este estadio y vernos en vivo será hermoso. Los momentos para los más chiquititos pasan muy rápido, pero se trata de un show de primera línea.

¿Qué te inspira o como lograr hacer un show para niños y convencer a los papás de que apuesten por “Topa, El Viajero”?

Primero, para hacer un show, este sale de mi corazón. Incluso los del Junior Express. Le vamos dando forma... Con "Topa, El Viajero" queremos unir a los más chiquitos con los papás, no quiero spoilear nada, pero el show tiene mucho que ver con los papás para que se sientan identificados. Será mágico.

¿Qué te genera tener tanta aceptación con tu show en un mundo donde los youtuber, influencers o los celulares son los mejores aliados de los padres para distraer a sus niños?

Me genera satisfacción la propuesta que hago. Viajar a través de la imaginación, volver a los recuerdos, las emociones, vivir el presente y no que piensen en el futuro. Que los niños sean como quieran ser. Es una propuesta osada en los tiempos que se vive. Los chicos lo aceptan de forma tan mágica y genuina. Me encanta poder ser referente para la familia. Mi consejo para los papás es que estén atrás de los más chiquitos. Ellos son esponjas que aprenden viendo lo que hacemos.

Ahora que vienes al Perú ¿conoces algún programa infantil hecho aquí? ¿Quizá “Nubeluz” o “El show de Yola”?

El último que me dices no, pero ya me creaste curiosidad y lo voy a buscar porque de todos siempre se aprende mucho. Me encanan que me presenten cosas nuevas. Nubeluz, sí. Me acompañó a lo largo de mi vida.

¿Tienes algún referente de lo que es tu show? ¿Alguien que te inspire?

Soy muy fanático de todo lo que es infantil. Nubeluz me pareció una propuesta tan linda con juegos y un show... todo lo que pasó después fue noticia mundial que fue muy triste. Miraba todo tipo de programas infantiles, pero siempre fui fanático de Xuxa que fue y es un ícono infantil.

¿Qué tiene tu show que haya tenido el de Xuxa?

Xuxa amaba lo que hacía. Su show era encantador, su carisma, su conexión con los niños. Mira, ahora que están de moda los feat, ojalá algún día pueda cantar con ella. Me encantaría hacer un feat con Xuxa.