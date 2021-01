Mauri Stern fue presentado este lunes 4 enero como el nuevo integrante del jurado de “Yo Soy” y su participación en el programa de imitación viene generando distintas reacciones por parte de los seguidores del espacio de Latina y algunos participantes.

En la más reciente edición de “Yo Soy”, la producción del programa compartió un video de las declaraciones de la imitadora de Yuri. En el clip se logró escuchar que la artista pidió que no dejen hablar a Mauri Stern por sus duros comentarios.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical)… espero que no lo dejen hablar”, expresó la imitadora de Yuri.

Ante esta petición pública, Mauri respondió a la participante de “Yo Soy” a su fiel estilo.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, sentenció Stern.

“Sin carácter no hay carrera en la música, no hay manera de que te de miedo la crítica. Si quieres tener una carrera como artista o imitadora necesitas aceptar la crítica para crecer”, añadió el exintegrante de la agrupación Magneto.

