Desde el 2004, cada primer sábado de febrero, se celebra el Día del Pisco Sour en nuestro país, pues es el coctel bandera por excelencia, conocido en muchos países alrededor del mundo y que se ha convertido en el favorito de bares, restaurantes y mesas peruanas y extranjeras.

Por eso, es necesario conocer este coctel, no solo para complacer nuestro paladar sino para transmitir cultura a nuestra familia. Roberto Meléndez, gestor del Bar Capitán Meléndez de Miraflores y embajador de esta bebida nos da detalles poco conocidos sobre la histórica de la creación de este aperitivo y otros detalles.

Siete datos que no sabías

El pisco sour fue creado en el Morris Bar del Centro de Lima un primero de abril de 1916 por el mismo dueño del local, Víctor Morris; luego, la receta es reproducida por los bartenders del Hotel Maury, desde donde se popularizó a otros restaurantes y hoteles. La preparación original de este coctel obedece a la receta del ‘4-1-1′, que quiere decir 4 onzas de pisco, una de zumo de limón y otra de jarabe de goma, a esto se le añade la clara de un huevo, los hielo y se mueve en el shaker, lo que da como resultado una copa personal. En el año 1960, en el hotel Bolívar lanza la receta de la Catedral, que es un pisco sour de un tamaño regular que se prepara de la siguiente manera: se mezcla 5 onzas de pisco puro quebranta, 1 1/4 onza de jugó dé limón, 1 1/4 onza de jarabe, 1 onzas de clara de huevo, 4 cubos de hielo y 3 gotas de amargo de angostura. Para la decoración y presentación final del pisco sour se ha debatido mucho, pero lo correcto es ponerle unas gotas de amargo de angostura y no de canela molida como muchas veces lo hacen. El Día del Pisco Sour se dio gracias al periodista y gran sibarita Raúl Vargas, quien comenzó la difusión y campaña en su programa radial ‘La Divina Comida’, entonces, gracias a su influencia es que el movimiento se hace más fuerte llegando a decretarse oficialmente en el 2004. Esta iniciativa propició también el incremento del consumo del pisco. En Lima, el bar de culto al pisco más antiguo (2008) es el Capitán Meléndez de Miraflores, ubicado en la calle Alcanfores 199 donde solo se venden cocteles basados en este destilado, las comandas se llenan de pedidos de pisco sour. El líder es Roberto Meléndez, hijo del gran ‘Chino Meléndez’, maestro de las barras de antaño una de ellas fue Hotel Maury. Luego del pisco sour, la segunda creación histórica fue el coca sour, elaborado a base de un macerado de coca, luego siguieron combinaciones como la maracuyá sour y de otras frutas peruanas que fueron ganando protagonismo como el de aguaymanto.

Pisco sour reconocido a nivel internacional

Diego Loret de Mola, Fundador y Master Distiller de Pisco BarSol anunció una gran noticia “Me llena de orgullo compartir que fue publicada en el Annual Brands Report de Drinks International, prestigiosa revista que publica anualmente The World’s 50 Best Bars, la cual ha realizado el ranking de los 100 Cócteles más consumidos en el mundo en el 2021 y ubica a dos de nuestros cócteles clásicos con Pisco en ese listado”.

“El Pisco Sour en el Puesto #20 y al Pisco Punch en el Puesto #50. Este reconocimiento representa el gran esfuerzo realizado por todas las marcas de Pisco que exportan nuestro destilado bandera a multiples paises alrededor del mundo y de las acciones que desde hace años realiza PromPerú a nivel global para apoyar al desarrollo de la categoría Pisco”, añadió.

La publicación señaló también que el pisco producido en Perú es el favorito del público y que la marca BarSol lidera por sexto año consecutivo el ranking de #1 Best Selling y #1 Top Trending Pisco, entre los mejores bares del mundo.

Receta Pisco Sour

Ingredientes:

4 onzas de Pisco, 1 onza de Limón, 1 onza de Jarabe de Goma, 1 onza de clara de huevo, 3 gotas de amargo de angostura y 4 cubos de hielo.

Preparación:

Verter en el shaker desde el producto menos al más denso: el pisco, el jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y el hielo. Agitar unos 15 a 16 segundos. Servir en tres tiempos en un vaso o copa previamente helados. Agregar las gotas de amargo de angostura en el centro. Disfrutar y brindar por este día.

“Y es que el pisco sour es un caballero que nació con saco y corbata, al que se le hace con mucho respeto porque el hijo del pisco es el pisco sour”, destaca Roberto.

