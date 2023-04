8 / 11

The last of us: Inspirada en el popular videojuego, vemos a Pedro Pascal en la piel de Joel, un hombre que luego de perder a su hija en el inicio de la invasión zombie hace 20 años vuelve a encontrar una esperanza y un nuevo motor para seguir al lado de Ellie, una adolescente huérfana clave para encontrar la cura pero con la que además se siente más unido al compartir la experiencia de sobrevivir en un Estados Unidos brutal, violento y postapocalíptico. Puedes ver la temporada completa en HBO Max. (Foto: HBO Max)