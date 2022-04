Creativa, curiosa y con muchas historias por contar. Así es Alejandra Fernández, autora del recientemente lanzado título “El libro que no debes leer”. En conversación con El Comercio, Alejandra revela detalles de su camino profesional desde el ámbito administrativo hasta el campo creativo, sus primeros pasos como escritora de libros y el estilo innovador de narración que se refleja en las páginas de su primer libro publicado a finales de marzo. A propósito del Día Internacional del Libro, conoce su historia aquí.

Sus inicios en la escritura

Su camino profesional definitivamente ha marcado etapas en la vida de Alejandra. Tras algunos años desempeñándose en el entorno empresarial y tecnológico, dio un importante paso: seguir su pasión por la publicidad y es así que su formación como publicista definitivamente ha enriquecido su talento para contar historias. “Siento que haberme especializado en disciplinas concretas de la publicidad como el storytelling me ha servido mucho para narrar historias de manera correcta”, menciona Fernández.

En pleno 2022, nos queda claro que plasmar ideas y comenzar a crear relatos ya no es una actividad alejada de lo cotidiano. De hecho, como comenta la autora, es en la práctica donde ella ha aprendido a conectar con el teclado y escribir historias que conecten con las personas y atraigan a un público. Claramente, a ello se le suma su formación como profesional y los conocimientos que ha venido adquiriendo con el tiempo y experiencia.

Foto: Alejandra Fernández

Desafiando todos los prejuicios que tenemos acerca de los autores de libros y obras, Alejandra Fernández afirma que no se considera una lectora pragmática y de hecho siente que le funcionan mejor los audio libros cuando se trata de leer y su laptop cuando de escribir se trata. Asimismo, comenta que sus influencias literarias no provienen precisamente de autores en específico y confiesa que la aplicación de notas en su celular se ha convertido en su mejor aliado cuando se trata de registrar ideas del día a día.

La verdad detrás de su primer libro

Alejandra revela que su libro nació con el trasfondo de un proyecto social. Desde su mirada publicitaria, se preguntaba qué pasaría si existiera un libro que apelara más a la curiosidad del autor y lo hiciera parte de la experiencia de leer y escribir. “Partiendo desde la contraportada, el libro que no te dice de qué trata porque tiene otro tipo de propósito que a veces no es fácil de entender”. Con un título que puede resultar misterioso, lo que la autora busca es involucrar a los lectores en “El libro que no debes leer” porque es el libro que debes escribir.

“¿Eres capaz de comprar un libro sin saber de qué se trata? Puedes googlearlo o preguntarle al vendedor de esta tienda, pero ¿a quién estarías engañando? ¿a ti o a mí? Además, quien haya leído este libro sabe que la regla número tres es ser cómplice. Y su misión es no decirte de qué se trata o engañarte e inventarse cualquier historia cuya veracidad solo podrás comprobar de una forma. Podría no haber nada adentro, podría haber todo, podría haber dinero, o un secreto jamás contado”, se lee en la descripción del libro en la web de Crisol.

El objetivo del libro es animar a las personas a escribir sus propias historias a través de los 75 capítulos que lo componen. “La idea era hacer un libro interactivo y que finalmente se convierta en la historia de tus historias”, comenta Fernández.

“Todos podemos bajar de ese pedestal inalcanzable de la escritura. Siento que hay muchos prerrequisitos mentales y muchas veces puede que sí seamos buenos para escribir pero es algo que no sabemos porque la práctica se va perdiendo conforme vamos creciendo”, comenta Fernández. “A mi desde chica me gustaba escribir cuentos, participar de esos clásicos concursos de escritura del colegio pero lamentablemente, con el tiempo, fui perdiendo esa práctica. Creo que todos tenemos muy buenas historias que contar y que emocionan pero no lo aterrizamos en un papel”.

Sobre las autoras y la cultura de leer en el Perú

En referencia a su percepción acerca de las autoras en la actualidad, comenta que los libros sirven como un perfecto canal para alzar la voz en temas que aporten a la mujer en general. A nivel local, Alejandra Fernández comenta que la escritura de María José Osorio le agrada por su humor y redacción sarcástica. En cuanto a escritoras internacionales, Elvira Sastre es una referente para la autora peruana. “Siento que estas mujeres tienen un poder especial al escribir y comunicar temas relevantes para otras mujeres y el gremio femenino en general”. Además, resalta la labor de las mujeres compositoras en la industria musical y se identifica con ellas pues también goza de crear y componer letras.

Respecto a la sociedad peruana y su vínculo con los libros, Fernández considera que la situación ha mejorado y las costumbres han cambiado. Destaca la importancia del e-commerce que sin duda ha ayudado a que la industria despegue. “Se nota una evolución en cierto sentido aunque aún es evidente que versus otros países nos falta mucha cultura en términos de lectura. Creo que es importante que las personas sepan que tienen alternativas como los audiolibros y muchas más cuando se trata de leer”. señala la escritora.