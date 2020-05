La actriz peruana Jely Reátegui no está atada a nada, su ánimo por nunca dejar de explorar no se lo permite. Cuando decidió optar por la carrera que hoy la transforma en múltiples personalidades, ya tenía otro camino trazado y se atrevió a dejarlo por convicción. En #Dilo con Jannina Bejarano, la actriz revela que, a un paso de terminar su carrera universitaria, decidió dedicarse a la actuación luego de quedar impresionada por una obra de teatro. Además, rememora los primeros pasos de su pasión por la actuación.

La virtud de Norma Martínez en la obra teatral Bicho, dirigida por Juan Carlos Fisher en 2007, cambió la vida de Jely Reátegui. “Sentí una pulsión y muchas ganas de hacer lo que hacían los actores en el escenario”, explica la talentosa actriz. Tenía 20 años, estudiaba Comunicación en la Universidad, le faltaba cursar cuatro asignaturas, pero decidió que el teatro era el verdadero fin de su vida.

“Siempre he sido una alumna promedio en la Universidad, no era la más destacada, tampoco la peor. No me esforzaba tanto”, cuenta. Tal vez Jely siempre esperó el descubrimiento de su verdadera pasión. “Uno está acostumbrado a seguir de manera automática los caminos de la vida: terminas el colegio y, antes de terminar, te están vendiendo las universidades porque si no empiezas joven, después vas a ser muy viejo a la hora de empezar a trabajar y no te van a contratar (…) A mí me empezó a generar cierta incomodidad saber que no era yo”, expresa.

Respondió al llamado de su intuición y dejó sus estudios universitarios. Como es lógico, en casa el hecho sorprendió. “Para mi mamá fue un baldazo de agua fría. Me faltaban cuatro cursos para terminar y era una decisión bastante irresponsable por donde lo veas”, afirma sincera. Aunque quiso persuadirla, optó por suspender sus estudios durante un año. “Me dijo: hazlo con la condición de que vuelvas y termines. Lo hice, terminé la carrera y dije que me dedicaría a esto. No me tomaron en serio hasta que me pagaron mis primeros sueldos”, añade.

En televisión, Jely ha participado en masivas series como La reina de las carretillas, Vacaciones en Grecia y Ven baila quinceañera. El año pasado protagonizó la serie Un día eres joven de Movistar Play. En teatro se le recuerda por sus interpretaciones en Los Fabulatas, Un hombre con dos jefes, El primer caso de Black&Jack, entre otras notables ficciones. Y si hablamos de cine, ha destacado en Aj Zombies! (2017), Siete semillas (2016) y Soltera codiciada (2018).

Su primer papel y la clave para trabajar actuando

Su primera labor cerca del escenario fue como ayudante en el teatro Mario Vargas Llosa, cuando era manejado por la otrora asociación Plan 9, dirigida por David Carrillo y Giovanni Ciccia, recuerda con nostalgia Jely Reátegui.

“Acomodaba gente. Creo que me pagaban 10 soles por el fin de semana y con eso cubría mis pasajes, pero estaba muy feliz de estar ahí. Veía todas las funciones, me aprendía los textos”. El ambiente previo a la función era una motivadora experiencia para ella. Podía observar más de cerca cómo funcionaba el teatro y pedía permiso para ver qué sucedía tras bambalinas.

“Tenía mucho interés por aprender, entonces me metí a todos los talleres que pude”, cuenta. La primera oportunidad llegó tras insistirle en repetidas oportunidades a David Carrillo que ponga a prueba sus capacidades. “Un día que fui a trabajar me dijo: tengo un personaje y no tengo actriz. Tiene que ser una chibola en una obra para niños”. Aprendió el guión y el reconocido director le otorgó su primer papel. “Recuerdo ese regreso a mi casa como uno de los más felices de mi vida”, cuenta sonriente.

Desde el primer momento de su carrera, hasta el día de hoy, Jely persiste en la búsqueda del aprendizaje. “Hay que estar en constante búsqueda porque el espectro humano es demasiado amplio y los personajes que te van a tocar tienen muchas dimensiones. Tienes que conocerte mucho tú para poder sacar cosas de ti y ponerles a los personajes, hacerlos tuyos de alguna manera”, refiere.

