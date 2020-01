Luego de nueve años de relación -entre noviazgo y matrimonio- la talentosa actriz Patricia Barreto puso fin a su matrimonio con el director de teatro Joaquin Vargas Navarro, hijo del también director de teatro homónimo quien fue director artístico del programa infantil Nubeluz. La protagonista de No me digas solterona habló por primera vez y en exclusiva, sobre la ruptura de su relación sentimental en #Dilo con Jannina Bejarano, confesando las razones que motivaron su divorcio.

Una historia de amor que empezó cuando ella tenía 18 años. Él es hijo de Joaquin Vargas Acosta, uno de sus mentores en el teatro y director de puestas en escena en las que Patricia Barreto se entregó por completo: Piaf y El diario de Ana Frank. Aunque Joaquín Vargas (hijo) era once años mayor que ella, el amor nació cuando Patricia tomaba cursos de actuación con su padre.

Patricia Barreto y Joaquin Vargas Acosta. (Foto: Facebook)

Luego de algunos vaivenes en la relación, la tierna ‘Julia’ de la miniserie Los Vilchez decidió que quería pasar el resto de su vida junto a él. Así, a los 24 años le dio el sí. Sin embargo, en la entrevista que concedió al programa #Dilo con Jannina Bejarano reveló que su relación amorosa llegó a su fin y que ahora está soltera. “Hace poco terminé una relación bastante larga”, declaró.

La apasionada actriz confiesa que separarse no ha sido sencillo. “Es difícil, pero cuando tomas la decisión madura y sabiendo que es lo mejor para los dos, lo más sano, entiendes cuál es el siguiente paso”. Sobre las razones que llevaron a Patricia a tomar la decisión de divorciarse, añade que “hay que saber que las relaciones interpersonales son ciclos y cuando uno ya termina de crecer con otra persona y ya dio todo, es momento de tomar una decisión, en mi caso un divorcio”, explica.

Patricia Barreto también declara que terminar su relación fue lo más sano y maduro por el bien de ambos. “El amor se transforma y antes de llegar al límite de que ya no puedas ni siquiera salvar una amistad o que ya estemos tan asfixiados el uno del otro, que ya no se rescate nada, antes de eso, tenemos que cortar”. Es así, que la protagonista de la película No me digas solterona, que estrenará su segunda parte en abril, ha tomado un nuevo rumbo en su vida. “Ahora yo estoy soltera y estoy feliz”, exclama la actriz de 32 años.

Así mismo, Barreto reconoció que divorciarse ha sido una decisión complicada y dolorosa. “No borro el cariño, ni borro el amor en lo absoluto. No tiene nada que ver con eso, sino con priorizarse y priorizarse es a veces renunciar y duele, duele muchísimo”. Patricia también tuvo palabras de elogio hacia su experiencia con su ex esposo que, en su momento, consideró el amor de su vida. “Es una relación que me entregó muchísimo y que agradezco a la vida de haber vivido. He aprendido muchísimo de la persona que tuve y de la familia que tuve”, señala.

Patricia Barreto anuncia su divorcio en #Dilo

Volver a enamorarse

Si bien actualmente su prioridad no es volver a enamorarse porque está muy enfocada en su carrera, Patricia reconoce que la separación es un proceso y quiere terminar de procesar la ruptura para volver a amar. “Para poder recibir a alguien bien, tranquila, consciente. Realmente ver a la otra persona y no estar proyectando mi pasado, no estar comparando” reflexiona.

Patricia Barreto en el papel de ‘Julia’ en la miniserie Los Vilchez. (Fuente: YouTube)

Lejos de sentirse decepcionada del amor, como suele suceder tras una ruptura, la actriz se mantiene optimista. “Siento que es mi mejor momento, el mejor momento para tomar esta decisión y amando mucho más. Esta ruptura me ha dado la fortaleza de volver a encontrarme conmigo misma”, afirma.

En la íntima entrevista para #Dilo, el programa de espectáculos de El Comercio, Patricia Barreto también explicó los motivos que la alejaron de la televisión durante más de diez años, antes de interpretar el papel de ‘Julia’ en Los Vilchez, la miniserie de América Televisión. Además, en el divertido juego Impro en ABC, recreó una hilarante escena junto a Jannina Bejarano, en la que interpretó a una joven desesperada porque su enamorado de años aún no le pide matrimonio.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.