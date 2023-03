En los últimos años, la plataforma TikTok se ha convertido en la red social que descubre a los personajes famosos del momento. Ese es el caso de la tiktoker, Lorelorelu, y su esposo, Miguel. Desde el 2020, ambos se mostraban como una de las parejas peruanas soñadas. Compartían su día a día como esposos y celebraban constantemente su amor. A tres años de su éxito en redes sociales, Lorelorelu hoy enfrenta una compleja situación: la infidelidad pública de su pareja. A pesar que los esposos habían decidido tomar cierta distancia hace tres samanas, un video en TikTok confirmaría la separación definitiva de la popular pareja.

¿Quién es Lorelorelu? La tiktoker peruana que se ha vuelto tendencia

La conocida creadora de contenido -quien cuenta con 599 mil seguidores en TikTok- decidió pronunciarse ante el video en el que se ve como su aún esposo se besaba apasionadamente con otra mujer en un conocida discoteca.

“Creo que ya muchas personas han visto el video que está en TikTok, de hecho me han estado etiquetando y comentando. Yo ya lo había visto, me lo enviaron en la madrugada de hoy y por supuesto que lo vi. No les voy a negar que me dejó totalmente sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada ”, empezó diciendo la tiktoker peruana. “Nunca he sido de las personas que necesite aclarar algo por redes sociales, ni para bien ni para mal, pero esta vez lo hago por mi familia, a quienes también han enviado estos videos”, continuó.

Foto: TikTok @lorelorelu

Si bien Lorelorelu se enfoca en crear contenido de estilo de vida, nunca antes había atravesado un momento tan difícil en una plataforma de masivo alcance como TikTok. “No merezco estar en esta situación ni en esta posición, ni verme más afectada de lo que ya estaba cuando vi el video”, precisa.

La tiktoker Lorelorelu responde así a la infidelidad de su aún esposo

Ric la Torre, popular tiktoker peruano, fue el primero en compartir la impactante noticia. “Chisme de TikTok: ampayaron al esposo de Lorelorelu chapándose a otra en el Downtown. Ella salió a decir que intentaban salvar la relación pero el video la ha shockeado. Él comentó en mi video resumen diciendo que estaban separados, pero usuaria comenta que los vieron juntos ayer”, escribió el creador de contenido.

Foto: TikTok @lorelorelu

Como respuesta al escándalo, Lorelorelu dio mayores detalles en un extendido video publicado en TikTok. “Si bien es cierto, hace tres semanas Miguel y yo decidimos tomar un espacio en nuestra relación por ciertos problemas que estaban sucediendo, no era un espacio apuntando a una separación definitiva. Y yo lo dije en mis historias cuando les conté sobre la situación”.

“No soy responsable de nada de lo que él haya decidido hacer. Pido que no me critiquen a mí. No me busquen responsabilizar. Durante mi matrimonio lo he respetado, lo he cuidado y he buscado que prevalezca en el tiempo” , añadió la tiktoker.

Lorelorelu también dejó en claro que su contenido en redes sociales siempre ha sido transparente y sincero. Además, aprovechó la oportunidad para destacar los buenos momentos que compartió junto a su aún esposo. “A pesar de lo que ha pasado, quiero decir que él no es una persona mala. Ahora no sé que pasó y es él quien tiene que responder por sus actos”.

Para finalizar el video, la popular figura de TikTok precisó que actualmente se encuentra separada de su esposo Miguel y que seguirá adelante con su vida. Lorelorelu destacó los mensajes de apoyo que ha recibido en sus diferentes plataformas y aseguró sentirse afectada por el repentino cambio de actitud de la persona que con la que se casó.