El último lunes (15), el cantante canadiense The Weeknd, actualizó sus cuentas de Instagram y Twitter con su nombre de nacimiento. Ahora el cantante se conoce oficialmente como Abel Makkonen Tesfaye. A continuación te explicamos los motivos por detrás de la nueva actualización.

¿Por qué The Weeknd cambió su nombre en las redes sociales?

Recientemente, el reconocido artista The Weeknd sorprendió al revelar su decisión de abandonar su nombre artístico y comenzar a utilizar su nombre real de nacimiento. En una entrevista para la revista W Magazine el cantante mencionó que la decisión es parte de su nuevo plan para “matar a The Weeknd”. Asimismo, a sus 33 años, el artista afirma haber alcanzado todos sus objetivos y expresado todo lo que deseaba bajo ese nombre artístico, por lo que ha optado por renovar sus perfiles en redes sociales, luego de pasar por un “camino catártico”.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, mencionó el cantante en la entrevista para W Magazine.

El último álbum como The Weeknd

Asimismo, en la misma entrevista, Abel afirmó que esta transición no implica su retiro de la industria musical, sino más bien su intención de dejar atrás esa marca y embarcarse en la creación de una nueva identidad. “El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente la última actuación como The Weeknd”; “Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”, explicó a W Magazine.

El talentoso artista originario de Toronto, quien dio sus primeros pasos en la industria a través de YouTube, logró consagrarse como una de las figuras más destacadas en el ámbito musical durante la década del 2010 al 2020. Su estilo musical se movió magistralmente entre el pop y el cautivante R&B de tonalidades sombrías.

Cabe mencionar también, que en marzo de este año, el Guinness World Records anunció que The Weeknd es el artista más popular del planeta. El cantante canadiense de padres Etíopes, logró obtener dos nuevos reconocimientos en el Libro Guinness de los Récords. En 20 de marzo, ostentaba el récord de tener la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con un impresionante total de 111,4 millones, y también se convirtió en el primer artista en alcanzar la cifra de 100 millones de oyentes mensuales.

‘The Idol’, la nueva serie con Abel Makkonen Tesfaye

El año pasado, la plataforma de streaming HBO Max, anunció la su nueva serie ‘The Idol’, producida y escrita por el cantante junto a Sam Levinson, creador de la serie ‘Euphoria’. Asimismo, la serie será protagonizada por el propio Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd) y Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp.

Como se puede ver en el teaser, la serie se desarrolla en el vibrante mundo de la industria musical y la historia se basa en Tedros (Abel Makkonen Tesfaye), un carismático líder de un movimiento de autoayuda que se convierte en un gurú moderno. Mientras tanto, el personaje entabla una compleja relación con Jocelyn (Lily-Rose Depp), una talentosa cantante de pop que está en pleno ascenso hacia la fama.

Además de contar con la actuación de Abel y Lily-Rose Depp, la serie también tiene la participación de otros artistas entre ellos: Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Dan Levy entre otros. La fecha de estreno en la plataforma de streaming, está confirmada para el domingo 4 de junio.