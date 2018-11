Conoce la dieta del tipo de sangre que aplica Hailey Baldwin

Hailey Baldwin ha respondido acerca del truco que aplica para lucir una figura delgada y tonificada. Ella hace la dieta del 'tipo de sangre', que, por más extraña que suene, es una de las más saludables y con mejores repercusiones en el cuerpo a largo plazo.

En una entrevista con Women's Health, la joven celebridad declaró que sigue la dieta del tipo de sangre porque lo que ella busca es hacer cambios que puedan convertirse en un estilo de vida saludable. A continuación, te contamos de qué se trata.

Todo empieza con el libro 'Eat Right for Your Type' del doctor Peter D'Adamo. En él, sostiene que los grupos sanguíneos y la alimentación se encuentran directamente relacionados: “Conocer tu tipo de sangre es una herramienta importante para comprender las reacciones de tu cuerpo a enfermedades, su reacción natural al estrés y mucho más. Una sola gota de sangre contiene un maquillaje bioquímico tan único como tu huella digital”, señala.

Lo mejor de este tipo de dieta, es que no solo ayuda a perder peso, sino que mejora la salud digestiva y el bienestar general del cuerpo humano en general. Y Hailey Baldwin lo sabe muy bien.



En 'Eat Right for Your Type', se recomienda comer (y evitar) los siguientes alimentos según el tipo de sangre que tengas:

Sangre tipo O

A los de este grupo sanguíneo les beneficiará el consumo de proteínas a base de carne magra, pollo, pescado y verduras. Además, se recomienda una dieta ligera en granos, frejoles y productos lácteos para mejorar los problemas de digestión.

Sangre tipo A

Evita en su mayoría el consumo de carnes (si puedes, quítalas de tu dieta) y basa tu alimentación en verduras, menestras, frutas y granos integrales. Además, el libro señala que las personas con este tipo de sangre suelen tener un sistema inmunológico sensible, por lo que es ideal que ingieran alimentos orgánicos y frescos.



Sangre tipo B

Si tienes este tipo de sangre evita el consumo de maíz, trigo, lentejas, tomates, maní, semillas de sésamo y pollo. Será mejor que ingieras verduras verdes, huevos, carne y productos lácteos bajos en grasa.

Sangre tipo AB

Consume alimentos como el tofú, los mariscos, lácteos y vegetales verdes en tu dieta. Según D'Adamo, las personas que pertenecen a este grupo sanguíneo tienden a tener poco ácido estomacal, por lo que será mejor que eviten tomar mucha cafeína y alcohol y consumir carnes ahumadas.