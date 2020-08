Las circunstancias actuales pueden ocasionarnos muchos temores cuando se acerca cada vez más el momento del parto: “¿podré estar deprimida?, ¿es normal que me sienta arrepentida o que tuve mala suerte de salir embarazada dado el contexto?”, son algunas de las interrogantes que surgen en las mujeres que se encuentran en etapa de gestación.

Para ayudarnos en este proceso, Stefanie Schmidt, psicóloga perinatal de WowMom, plataforma digital que conecta a mujeres embarazadas con voces expertas a través de su cuenta de Instagram, responde a cinco dudas constantes que tienen las gestantes en estos tiempos de incertidumbre.

“No puedo soportar la idea de que no me acompañen en el parto. ¿Qué puedo hacer?”

- Debes saber que los dos grandes protagonistas de este momento serán tú y tu bebé. Tú estarás ahí para acompañarlo a él y tu bebé estará contigo muy pronto. Además, no estarás sola. Estará también el personal de salud que te atenderá. Estarán los médicos, las enfermeras, a quienes quizás a la hora de ingresar a la sala puedes preguntarles sus nombres. Puedes decirles cómo esperas que sea ese momento, si deseas escuchar alguna música que te relaje o si deseas que la luz de ese momento sea más tenue. Cosas que podrán hacer que sientas que ese momento es tuyo, y te sientas cómoda y confiada.

“Me programaron para dar a luz en una semana, pero me aterra entrar a un hospital. ¿Qué puedo hacer?”

- Confía en que el personal médico sabe hacer bien su trabajo y estarán ahí en ese momento para acompañarte. Ellos saben cómo llevar los nuevos protocolos de seguridad, y el hospital en ese momento va a ser el lugar más seguro para ti y para tu bebé. Conversa con tu pareja y tu familia sobre: ¿quién te acompañará al hospital el día que des a luz?, ¿qué llevarán?, ¿cuáles son los protocolos a seguir?

“Tenía muchos planes para la llegada de mi bebé y ahora no podré cumplirlos. ¿Cómo puedo sobrellevar esa tristeza?”

- Está bien que sientas tristeza y frustración por esto. Procura siempre hablar de aquello que te genera tristeza. Compártelo con alguien. Piensa que, si bien estamos aislados y distanciados, igual existen maneras de estar cerca como a través de plataformas virtuales por las que puedes seguir conversando sobre lo que te aqueja. Piensa también que una vez que nazca tu bebé podrán estar juntos y vivir momentos de unión que serán únicos. Habrá muchas cosas que sí puedas hacer, y quizás deberías concentrarte en ellas. Algunas cosas no podrás hacer por el momento, pero pasada esta crisis poco a poco podrás ir reanudándolas. Procura hacer actividad física o alguna actividad que disfrutes ya que esto ayudará a que te puedas sentir mejor.

“Me cuesta mucho levantarme por las mañanas y estoy durmiendo mal, tengo el estado de ánimo en el piso. ¿Podré estar deprimida?”

- Las últimas semanas suelen ser las más difíciles ya que la ansiedad asociada al embarazo está al máximo debido a que se acerca el momento en el que conocerás a tu bebé. Podrías preguntarte cómo será tu vida luego de que el bebé nazca, además físicamente ya no te sientes tan cómoda. Todo esto sumado al contexto actual que genera ansiedad podría causarte problemas para dormir. Tu estado de ánimo podría estar cambiante: por un lado, sientes mucha emoción porque por fin conocerás a tu bebé, pero también puedes sentirte triste porque las personas que más quieres no pueden estar junto a ti en ese momento. Si sientes que la tristeza es mucha, si sientes que cada día es peor o si sientes que no te pasa con nada y quizás anteriormente has tenido episodios de depresión, te sugerimos consultar con un especialista en psicología.

“¿Es normal que me sienta arrepentida de estar embarazada, dado el contexto?”

- Es normal sentir angustia en el contexto. Quizás pienses que no era el mejor momento de salir embarazada en medio de esta pandemia y entre tanta incertidumbre. Pensar si estarás acompañada en el momento de tu parto, o pensar en los protocolos nuevos de cada hospital por supuesto que asusta y genera angustia. Probablemente muchas de las cosas que imaginaste para tu parto no se parecen mucho a la realidad actual como el no poder asistir a tus controles o los riesgos de ir a un hospital, incluso pensar que la hora del parto no será como lo habías imaginado. Son situaciones que te preocupan y te angustian. Es importante tener en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, durante la cuarentena nacieron más de 150 mil bebés en todo el país.

Para que te sientas mejor al respecto, te sugerimos poder hablar con tu pareja, con tu familia o con tus amigos sobre cómo te sientes y plantearle todas las dudas que tengas al personal de salud que te va a atender, para que puedas estar más tranquila. Infórmate sobre los protocolos del hospital donde piensas dar a luz y piensa con anticipación tu plan de parto.

