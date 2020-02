Tinder, Grindr, Bumble, Facebook Dating y muchas otras más, todos conocemos a ese amigo(a) – reconozcamos que hasta nosotros hemos o casi caído en la tentación de probar alguna de estas apps- aunque hay varios que aún no se animan y prefieren que la magia siga su curso.

Sin embargo, si nada te funciona considera que quizás estás mirando hacia el lado equivocado y que la solución es más científica de lo que puedas imaginar.

Primero, algo de historia. En 1961, el astrónomo estadounidense Frank Drake presentó su ecuación al mundo con la que podemos estimar con cuántas civilizaciones extraterrestres nos podemos comunicar mediante ondas de radio, aunque ya imagino que estás pensando: ¿para qué me sirve saber esto último?, ¿esto me va a ayudar a tener mi pareja soñada? Pues, la verdad es que no, pero no te desesperes, hay una razón para esta mención.

Ecuación de Drake:

N = R*fp*ne*fl*fi*fc* L

Luego, el economista Peter Backus cambió la ecuación de Drake para saber cuántas mujeres, con las características que él requería, podían ser potencialmente su novia y que, además, ellas lo encontraran atractivo, lo cual reducía aún más sus posibilidades. Aunque tenemos que resaltar que él es realista y no se quedó con los brazos cruzados. Puedes consultar su informe aquí.

Así, Backus estimó que existían 26 mujeres en todo Londres que cumplían con las características que él propuso. Finalmente, después de varios intentos logró estar con alguien y además casarse; ¡sí, casarse! Así que levanta la cara, no te rindas, amigo(a), que aún tienes oportunidades para dejar de estar solo(a), si es eso lo que quieres.

Ecuación de Drake adaptada por Peter Backus:

N = R*fw*fl*fa*fu*fb

Tranquilo, joven, no huya o se desespere. Lo pondré más fácil apto para dummies y con datos actuales según censo de Perú en 2017. Puedes consultar los resultados aquí.

MATEMÁTICAS PARA ÉL: UN EJEMPLO

Vayamos a lo práctico: La chica ideal de Christian debería de vivir en Lima, Perú. Además, debe de tener entre 25 a 29 años y contar con estudios universitarios. Entonces, comencemos con la magia y reemplacemos por datos reales:

R = población en Perú en 2017 = 29’381,884

fw = porcentaje de mujeres que viven en Perú = 50.8% = 0.508 (consultar pag 37)

fl = porcentaje de mujeres en Perú que viven en Lima = 51.2% = 0.512 (consultar pag 41)

fa = porcentaje de mujeres en Lima que tienen entre 25 y 29 años = 4.17% = 0.417 (dividir los valores de las pag 38/pag 21)

fu = porcentaje de mujeres entre 25 y 29 años en Lima con educación universitaria = 25.2%*0.4836 = 12.2% = 0.122 (revisar pag 111, valor de 0.4836 para mujeres y 0.5164 para hombres)

fb = porcentaje de mujeres que encuentro atractivas entre 25 y 29 años en Lima con educación universitaria= 3.33% = 0.033 (esto ya depende de cada uno, a medida de ejercicio digamos que es 1 de cada 30. Es decir, tenemos que dividir 1/30 y obtenemos 3.33%)

N = 29’381,884*0.508*0.512*0.417*0.122*0.033 = 1,296

Esto quiere decir que existen alrededor de 1,296 mujeres que serían parejas potenciales para Christian. Sin embargo, este resultado no toma en cuenta que tan atractivo eres para las otras personas, ni si ellas están solteras o si le puedes caer bien para iniciar o continuar alguna conversación.

Entonces, para ser más realistas, ajustaremos aún más el resultado. Tomando en cuenta los datos anteriores:

fs = porcentaje de mujeres solteras en Perú = 47.6% = 0.476 (revisar la pag.57)

fb’ = porcentaje de mujeres que me consideran atractivo = 2.85% = 0.029 (con este dato tienes que ser realista también, él piensa que es atractivo para una de cada 35 mujeres)

fe = porcentaje de mujeres a las que puedo caerles bien = 60% = 0.6 (6 de cada 10)

Finalmente tenemos: N’ = 1,296*0.476*0.029*0.6 = 11

Con este resultado podemos estimar que existen alrededor de 11 potenciales parejas para Christian y que además ellas gustan de una conversación con él. Por supuesto si queremos obtener un resultado aún más realista debemos de poner más condiciones y luego jugar con los datos que nos ofrece el informe del censo.

MATEMÁTICAS PARA ELLA: UN EJEMPLO

Vayamos a lo práctico: El novio ideal de María debería de vivir en La Libertad, Perú. Además, debe de tener entre 25 a 29 años y contar con maestría o doctorado. Entonces, comencemos con la magia y reemplacemos por datos reales:

R = población en Perú en 2017 = 29’381,884

fw = porcentaje de hombres que viven en Perú = 49.2% = 0.4920

fl = porcentaje de hombres en Perú que viven en La Libertad = 48.80% = 0.488

fa = porcentaje de hombres en La Libertad que tienen entre 25 y 29 años = 3.95% = 0.395

fu = porcentaje de hombres entre 25 y 29 años en La Libertad con educación universitaria = 10.4%*0.5164 = 5.37% = 0.537

fb = porcentaje de hombres que encuentro atractivos entre 25 y 29 años en Lima con educación universitaria= 2.86% = 0.028 (esto ya depende de cada uno, a medida de ejercicio digamos que es 1 de cada 35. Es decir, tenemos que dividir 1/35 y obtenemos 2.86%)

N = 29’381,884*0.429*0.488*0.395*0.537*0.028 = 427

Esto quiere decir que existen alrededor de 427 hombres que serían parejas potenciales para María, pero como en el caso anterior este resultado no toma en cuenta que tan atractivo eres para las otras personas, ni si ellas están solteras o si le puedes caer bien.

Entonces, para ser más realistas, ajustaremos aún más el resultado con los siguientes valores:

fs = porcentaje de hombres solteros en Perú = 52.40% = 0.524 (revisar la pag.57)

fb’ = porcentaje de hombres que me consideran atractiva = 33.33% = 0.333 (es decir 5 de cada 15)

fe = porcentaje de hombres a las que puedo caerles bien = 40% = 0.4 (4 de cada 10)

Finalmente tenemos: N’ = 427*0.524*0.333*0.4 = 30

Estimamos que existen alrededor de 30 potenciales parejas para María, pero que además cumplen con los requisitos que ella designó.

¿Ya viste? La persona de tus sueños si existe y quizás está más cerca de lo que piensas. Ahora solo depende de las técnicas que utilices para conquistarla(lo).

¡Mucha suerte!

PRUEBA AQUÍ

Descarga la calculadora aquí y descubre cuántas personas podrían ser tu pareja