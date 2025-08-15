Es difícil no toparse estos días en redes sociales con “Bonita”, el éxito de la cantante peruana Diana Salas. Convertido en uno de los ‘hits’ nacionales del año, este tema refleja el estilo fresco de la artista puneña, el mismo que impregna “Escapadita”, su primera colección de ropa en colaboración con Index, la marca exclusiva de Ripley, recién lanzada al mercado.

Fiel a su esencia, la colección debutó acompañada de música. Su más reciente sencillo, también titulado “Escapadita”, inspira y comparte el espíritu de esta propuesta cápsula, concebida para transmitir la libertad y espontaneidad que caracterizan el universo creativo de Diana.

Diana Salas (al medio) con prendas de su nueva colección. (Foto: Difusión/ Ripley)

Bajo el nombre “Diana Salas ft. Index”, la colección reúne una cuidada selección de prendas que reflejan el estilo personal de la cantante: faldas, conjuntos de denim, chaquetas y otras piezas en tonos neutros, con un aire fresco y juvenil. La propuesta, definida como relajada y funcional, busca ofrecer opciones versátiles para el día a día, como se aprecia en el videoclip del tema:

El lanzamiento en agosto no es casual: coincide con una temporada en la que muchas personas buscan un respiro de sus rutinas. Por ello, la colección incorpora prendas de siluetas cómodas y básicos combinables, pensados para ofrecer múltiples opciones de vestuario. La propuesta apunta a un público de ritmo dinámico que desea expresar su identidad a través de la moda.