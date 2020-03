Viajar con la persona que más quieres a algún destino puede ser un punto de partida para un hermoso futuro. Mientras ambos sean parte de la toma de decisiones y digan todo lo que piensan y quieren durante el viaje, podrán pasar momentos inolvidables.

1. La comunicación es la base. Una pareja que dice lo que siente y lo que piensa, puede tomar con mayor facilidad la decisión de emprender un viaje.

2. Viaja sin conflictos. Si la relación con tu pareja no pasa por un buen momento, será mejor que no alisten maletas aún. El viaje no resolverá los problemas.

3. Ambos deciden. No tomes decisiones por tu pareja. Escojan entre los dos el destino y el itinerario. Pregunta: ¿te parece bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué propones?

4. ¿Adónde ir? La personalidad de cada uno influye en la elección del destino. El lugar no determina si es una influencia positiva o negativa para la pareja. Elijan lo que los haga sentir cómodos.

5. No más estrés. Puedes elegir destinos naturales, porque estos están muy asociados a la distensión. Los placeres nacen cuando uno está tranquilo.

6. Vive tu sexualidad. Escaparte en un viaje te da la posibilidad de tener encuentros con tu pareja en otro lugar e innovar. Es recomendable huir de la monotonía. Las nuevas experiencias sexuales renuevan y dan vitalidad a la pareja.

7. Tal como te gusta. Para disfrutar de tus encuentros sexuales, ten en cuenta el feng shui: dispón adecuadamente los espacios de la habitación, el aroma, la decoración. Recuerda que el ser humano responde a los estímulos ambientales.

8. Ocasiones especiales. Elige un hotel que ofrezca ambientes privados para que puedas coordinar una cena romántica. Averigua si el hotel cuenta con un spa o paquetes especiales para parejas. Algunas empresas dan beneficios extras por aniversarios o noche de bodas.

(Foto :Shutterstock)

Destinos románticos

1. Puerto Vallarta, México. Si tu plan es totalmente romántico, este es el destino ideal. Pasea con tu pareja por el malecón en el atardecer y disfruta de la gastronomía mexicana en algún restaurante cerca del río Cuale. Si les gusta el arte, visiten las galerías del Art Walk. Si buscan aventura, hagan expediciones por la montaña, practiquen buceo o naden con los delfines.

(Foto: Shutterstock)

2. Valle del Colca, Arequipa. No tienes que ir muy lejos para compartir un viaje con tu pareja. Visita el pueblo de Yanque, con sus piscinas termales, y los baños de Maca y Achoma. Hagan un recorrido por el valle del Colca y visiten las iglesias más bellas y más antiguas del Perú. Si quieren apartarse de la bulla, pueden alojarse en el Colca Lodge, un hotel rústico pero muy cómodo, que tiene un spa situado a orillas del río. Otro lugar es Pueblito Encantado, que regala privacidad y tranquilidad para ti y tu pareja.

3. Santorini, Grecia. Ubicado en el mar Egeo y formado por varias islas volcánicas, Santorini es uno de los destinos favoritos de las parejas. Visita el mirador de Imerovigli y contempla una de las puestas de sol más maravillosas del mundo. También puedes hacerlo desde el puerto de Oía. Disfruta de Kamari, su playa más famosa y haz una ruta del vino por las bodegas más importantes.

