Por Redacción EC

Es bien sabido que la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, esta disciplina académica contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. Por ello, en medio de un estudio realizado por un grupo de profesionales, se determinaron las razones por las cuales las parejas prefieren dormir solas, una práctica que cada vez se vuelve más popular entre la población. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.