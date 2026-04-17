Es bien sabido que la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, esta disciplina académica contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. Por ello, en medio de un estudio realizado por un grupo de profesionales, se determinaron las razones por las cuales las parejas prefieren dormir solas, una práctica que cada vez se vuelve más popular entre la población. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LAS PAREJAS PREFIEREN DORMIR SOLAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

De acuerdo con la plataforma Psychology Today, compartido por La 100, cada vez es más común que las parejas prefieran dormir en camas separadas, y esto no necesariamente está relacionado con alguna discusión o conflicto entre ambos. Entre los factores que llevan a esta decisión se encuentran los fuertes ronquidos, que pueden interrumpir el sueño de la otra persona o generarle mal humor. Eso no es todo, otro factor es el insomnio o el movimiento periódico de las extremidades, ya que pueden provocar situaciones incómodas e incluso riesgosas en algún momento.

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Por su parte, la BBC ha calificado a esta práctica como “divorcio del sueño”, la cual se presenta principalmente entre parejas millennials. De hecho, una investigación de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño reveló que el 43 % de este grupo de personas ya duerme en habitaciones separadas por tiempo indefinido. Por su parte, la psiquiatra del McLean Hospital y profesora de Universidad de Harvard, Stephanie Collier, explicó que muchos cónyuges optan por dormir separados por razones de salud, y terminan manteniendo esta dinámica al notar una mejor calidad de descanso y en el estado de ánimo de ambos, conforme comparte La 100.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE SE CAEN LOS DIENTES?

Actualmente, existen diversas teorías que buscan explicar el significado de los sueños, los cuales en ocasiones pueden resultar inquietantes o perturbadores. Es así que, a través de la plataforma Hello, se citó a algunos especialistas para explicar uno de los sueños más frecuentes: la caída de los dientes. De acuerdo con el psicólogo Marc Rodríguez, este tiene diferentes interpretaciones que radica principalmente en la ansiedad y el estrés, ya que la pérdida de control, la incertidumbre laboral o las preocupaciones por el futuro se reflejan en el subconsciente mediante la caída de los dientes.

Por su parte, para el especialista Ian Wallace señala que este tipo de sueño refleja una pérdida de confianza al defender una postura, lo que lo relaciona con la autoestima y la seguridad personal. Eso no es todo, también está relacionado con el temor a envejecer, por lo que la apariencia y la salud física se vuelve una preocupación. Por último, la caída de los dientes en los sueños se vincula con dificultades de comunicación, ya que puede reflejar problemas para expresar ideas o emociones hacia los demás, o la sensación de no ser escuchado en el entorno social o familiar, conforme comparte Infobae.