Si eres de los que se queda viendo videos en TikTok por horas, probablemente conozcas sobre la bebida de Navidad que es tendencia: “Pilk”, compuesta por Pepsi y leche. Pero, ¿qué tan buena o mala es esta bebida para nuestra salud?

Así como la ingesta de gaseosas no está aconsejada, la leche es un alimento de elevada densidad nutricional. Contiene proteínas y grasas que han demostrado ser esenciales para la salud muscular, pero lo más recomendable es consumirla sola.

La nutricionista Cara Harbstreet de Street Smart Nutrition dijo a Healthline que el contenido de los nutrientes de esta bebida dependerá de algunos factores clave. Primero, el tipo de leche importa. Aunque todas las leches lácteas tienen un contenido de proteínas similar, difieren en el contenido de grasa y, por lo tanto, en el contenido de calorías. Además, la proporción importa.

Entonces, si una persona ingiere una lata de Pepsi con una taza de leche, esto representaría 296 calorías y 53 gramos de azúcar. Por un lado, Pepsi contiene 150 calorías y 41 gramos de azúcar, todo azúcar agregado. La leche, tiene 146 calorías y 12 gramos de azúcar, ninguno de los cuales se agrega.

Es decir, la cantidad de calorías es equivalente a un refrigerio sin proporcionar una fuente significativa de nutrientes del refresco en sí. Si bien no tiene nada de malo consumir ambos productos, ya sean juntos o separados, debes tomar en cuenta que mientras el consumo de gaseosas sea mayor, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como la obesidad.

No es un secreto que la bebida está de moda y a quién no le da curiosidad probarlo. Sin embargo, debes tener en cuenta que su consumo prolongado y de forma excesiva es peligroso para tu salud, pues no aporta nutrientes ni vitaminas. Recuerda evaluar dos veces antes de probar una nueva tendencia de TikTok.