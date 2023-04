Madurez emocional: ¿Cómo afecta a las relaciones de pareja?

Madurar, desde varias perspectivas, tiene diferentes significados, pero para la psicología significa ser independiente a nivel personal, sin que te alejes de los demás. En consecuencia, esa persona es capaz de gestionar sus emociones y adaptarse al entorno de manera saludable. En el caso de las relaciones de pareja, la confianza es esencial para tener una adecuada madurez emocional, y sin ella, puede haber consecuencias graves para la pareja.2

Los efectos de la madurez emocional en las relaciones de pareja

La madurez emocional requiere voluntad y autocrítica constructiva. Se alcanza cuando ya no se tiene la necesidad de juzgar ni culpar a nadie por lo que nos sucede, cuidando lo que decimos, respetando lo que escuchamos, etc. Además, es bueno mostrarnos vulnerables y no temer a expresarnos en el amor.

Fácilmente, se puede llegar a cometer auto sabotaje, la tendencia a obstaculizar nuestras metas por nosotros mismos. Cuando tenemos algo bueno, emitimos una conducta que nos hace perder lo que tenemos, es decir, nos manipulamos inconscientemente.

La falta de madurez emocional en las relaciones amorosas

Hay varias formas de autosabotear o sabotear a la otra persona. El portal Psicología y Mente nos propone las siguientes:

En las discusiones: Buscar siempre a un culpable, evitar enfrentarse a los problemas, desviar cualquier responsabilidad o las evita por completo, no ponerse en el lugar del otro y culpar al otro en lugar de analizar lo que ha sucedido.

Buscar siempre a un culpable, evitar enfrentarse a los problemas, desviar cualquier responsabilidad o las evita por completo, no ponerse en el lugar del otro y culpar al otro en lugar de analizar lo que ha sucedido. No pedir disculpas cuando nos equivocamos o cometemos errores.

cuando nos equivocamos o cometemos errores. Tener una escucha intervencionista: escuchar e interrumpir cuando la otra persona habla.

escuchar e interrumpir cuando la otra persona habla. Aunque hayamos perdonado, utilizar lo que sucedió en el pasado cada vez que haya un conflicto para echarlo en cara.

Usar las inseguridades de la otra persona en su contra y minimizar sus emociones.

Aplicar la ley del hielo: Usar el silencio o ignorarlo. Desaparecer cuando hay diferencias o conflictos en la relación.

Usar el silencio o ignorarlo. Desaparecer cuando hay diferencias o conflictos en la relación. No mostrar responsabilidad afectiva: Cuando se hacen promesas a largo plazo a pesar de que no tener intención de comprometerse en la relación y ser indeciso con lo que quieres.

Cuando se hacen promesas a largo plazo a pesar de que no tener intención de comprometerse en la relación y ser indeciso con lo que quieres. No ser consciente del impacto que las palabras y las acciones tienen en la otra persona.

Victimizarse para generar culpa.

para generar culpa. No comunicar tus necesidades. Esperar a que tu pareja adivine qué te pasa y qué necesitas.

¿Cómo aplicar la madurez emocional a los vínculos de pareja?

Para alcanzar la madurez emocional se sugiere seguir los siguientes consejos: