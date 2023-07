Hace unas semanas se estrenó en Netflix la cuarta temporada serie “Yo Nunca”. Desde la primera temporada vemos a Devi Vishwakumar, una adolescente india de aproximadamente 15 años, que vive en los Estados Unidos junto a su madre, lidiar con diferentes problemáticas que suelen transitar los adolescentes. Su padre, Mohan Vishwakumar falleció a la mitad de un concierto escolar en el que Devi estaba tocando el arpa, lo cual la marcó para siempre. A raíz de ello, desarroló actitudes impulsivas que involucran a las personas que la rodean. Todo lo que la protagonista vive en las cuatro temporadas es la manera en la que ella misma sobrelleva el duelo por la pérdida de su padre.

Para entender sus procesos, Bienestar conversó con Aldana Regalado Mujica, psicóloga educativa y especialista en Terapia Racional Emotiva Conductual de “Ánima”, quien nos explica a detalle el viaje de la protagonista en las cuatro temporadas de la serie.

Primera etapa del duelo: Negación

En los primeros episodios de la primera temporada, vemos a Devi tener una relación tensa con su madre, y otra muy cercana y apacible con su padre. Este último, al empezar un concierto escolar, sufre de un ataque al corazón y fallece frente a todos.

“Presenciar la muerte de un ser querido en cualquier circunstancia, es doloroso y traumático. Devi, al ver que su padre tuvo un ataque al corazón, se queda helada y no sabe cómo actuar, ya que es un suceso impactante que le trajo dificultades más adelante”, explica Regalado.

Tiempo después, de un momento a otro, Devi sufre de parálisis en en las piernas. Su madre, médico, la lleva a diversos especialistas pero ninguno supo detectar la razón de este cuadro. Ello hizo que asista al colegio en silla de ruedas y ser reconocida como “la chica a la que se le murió el papá en un concierto y que ahora no puede caminar”.

Ante ello, Regalado menciona que una experiencia traumática puede hacer que el cuerpo colapse. Como respuesta a demasiadas emociones, pensamientos y estímulos, el cuerpo puede dejar de funcionar, apareciendo una parálisis o debilidad en las personas. Asimismo, menciona que la duración de este proceso depende de cada persona. Puede durar 5 – 10 minutos, semanas o incluso meses.

Cuando Devi regresa al colegio, siente la necesidad de cambiar su forma de ser para que todos la reconozcan como una persona nueva y diferente. “Como cualquier adolescente, busca la aceptación de las demás personas, no necesariamente por la muerte de su padre, sino que la edad hace que busque ser el centro de atención. Si a ello le sumamos la situación que vivió, tiene la necesidad de hacer que sus compañeros piensen ‘que no pasó nada’ o ‘que fue una situación momentánea’, ya no quiere que la sigan recordando como ‘la chica que se le paralizaron las piernas’, sino que quiere ser reconocida como ‘la chica que tiene novio’ o ‘la que tiene más experiencia con hombres”, comenta.

Devi siente ira de manera constante, porque su papá no se encuentra con ella para ayudarla y aconsejarla. Cuando su mamá le pide que realice acciones que le generan recuerdos de su papá, se niega, pues vienen recuerdos que busca evadir para no sentir dolor.

Devi centró toda su atención en Paxton, un compañero de clases, lo cual la empujó a evadir las emociones y pensamientos sobre su papá. Pasan los días y Devi tenía cada vez más discusiones con su madre, debido a que ninguna sabía cómo manejar el duelo, por ello su madre plantea volver a India. Impulsivamente, Devi decide irse de casa, y tras unos días de procesar la situación, finalmente Devi acepta la muerte de su padre.

“Devi está entrando a la última etapa del duelo. Junto a su familia, esparce las cenizas de su padre en la playa. Se desprendieron no solo en el plano físico sino también en el personal. Sin embargo, todavía hay una parte de ella que no quiere reconocer que su papá se ha ido”, determina Regalado.

Segunda y tercera etapa del duelo: Ira y negociación

En esta etapa, la relación entre Devi y su madre mejora, pero la ira dentro de la protagonista aún no es manejada. Los adolescentes no suelen tener una buena gestión emocional y en medio de su proceso de pérdida y discusiones con su madre, Devi termina involucrándose en un triángulo amoroso.

“Que tenga dos novios puede ser influenciado por diversos motivos, pero ella perdió a su figura paterna. Es probable que ese vacío la hacía buscar aceptación varonil donde sea. Al tener la atención afectiva de dos personas trata de sentirse segura, cuidada y no sabe cómo decidir qué es lo mejor para sí misma”, enfatiza.

En un punto, ambos muchachos descubren la situación y deciden dar punto final. Mientras tanto, Devi descubre que su madre está saliendo con alguien. Al continuar reprimiendo sus emociones sobre el trauma relacionado a su padre, Devi explota y le reclama haber olvidado a su padre. Esta corresponde a la etapa de negociación, ya que Devi siente miedo de que lo olviden y lo saquen de sus mentes para siempre.

En la tercera temporada se ve un crecimiento por parte de Devi, quien seguía intentando superar y continuar con aquellas cosas de las que sentía mucho miedo, como tocar el arpa, ya que su papá falleció cuando ella estaba realizando esa acción. Sin embargo, se vio forzada a hacerlo de nuevo en una reunión familiar y se llevó la sorpresa de que sí pudo hacerlo y se dio cuenta que estaba empezando a sanar.

“En el proceso de la pérdida, es natural que la mente evada las situaciones que causaron el trauma. Cuando Devi comienza a hacerlo, ha pasado un tiempo desde el suceso, por ello hace una reconciliación con las situaciones que le traen recuerdos para volverlas positivas. Al empezar a tocar el arpa, Devi recuerda que tanto ella como su papá lo disfrutaban y les daba tranquilidad”, declara.

Cuarta y quinta etapa: Depresión y aceptación

Durante toda la serie, Devi acude a su psicóloga para tener un acompañamiento emocional. Si bien el foco de ese espacio terapéutico era tratar el evento traumático de su padre, ella prefiere evadir el tema. “Si bien es cierto, en la serie no se da tanto hincapié en sus terapias psicológicas para hablar sobre la pérdida de su papá, hubiese sido muy importante en su proceso de curación. Ella podría haber aprovechado varios beneficios como reconocer sus emociones, validarlas y sentirse comprendida. También pudo aceptar que duele, perder a alguien y construir una resiliencia emocional”, agrega Regalado.

Por otro lado, ingresar a la Universidad de Princeton siempre había sido un sueño que Devi compartió con su padre. Al inicio de la serie, vemos a la protagonista negarse a hablar sobre su muerte, sin saber que esa sería su puerta de entrada para cumplir su sueño. Ella decide contar el acontecimiento que más la marcó, como parte de su ensayo de ingreso, aceptando que su papá siempre va a estar con ella. “Ahí se encuentra en la última etapa del duelo. El que su padre haya fallecido, la impulsó que querer entrar con más ganas a Princeton, y al lograrlo, ella sabía que su papá iba a estar orgulloso”, señala la psicóloga.

La especialista finaliza mencionando que en la cuarta temporada, ella pudo conocerse, gestionar poco a poco sus emociones e identificar sus fortalezas y debilidades. Además, se da cuenta que merece encontrar a una persona que sea tan igual o mejor que ella. También, se da cuenta de quiénes son personas que más la valoran por lo que es, se acepta mejor y acepta que viene de la India, cosa que evitaba en todas las temporadas pasadas.

El duelo en la psicología

Es normal llevar un proceso de duelo, sin embargo, algunas personas pueden aferrarse a la pérdida, imposibilitadas de continuar su vida con normalidad. Este es el caso de los duelos patológicos. Para atravesar una etapa de duelo de manera sana, la especialista brinda algunos consejos: