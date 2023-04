Para los más jóvenes, el feriado largo es la ocasión ideal para pasar unos días de fiesta y diversión. No obstante, es preciso recordar que, al consumir alcohol, debemos hacerlo de manera responsable y siendo conscientes de los límites que debemos tener. Con ese objetivo, conversamos con el Dr. Víctor Vidal, médico internista de SANNA Centro Clínico Miraflores, quien nos brindó información importante sobre una tendencia que se viene dando durante los últimos años: las bebidas energéticas con alcohol.

El Dr. Vidal indicó, para Bienestar El Comercio, que se vienen publicando múltiples estudios que han realizado un seguimiento de los efectos de la combinación de las bebidas energéticas con el alcohol. El experto resalta que esta mezcla puede ser perjudicial para la gran mayoría de personas, sobre todo quienes ya tienen problemas de presión arterial o arritmias.

¿Por qué el alcohol no se debería mezclar con bebidas energizantes?

En primer lugar, el doctor afirmó que el peligro más grande que representa esta combinación es que las bebidas energizantes tienen índices de cafeína más elevados de lo usual. Por ello, disimulan los síntomas de ebriedad más que cualquier otra bebida. “De cierta manera, es una especie de anestesia, pues la persona no sentirá la ebriedad, pero sí lo está”, aclaró.

En esa línea, el médico internista especificó que, si el joven regresa a su domicilio en ese estado de inconsciencia, puede accidentarse o correr peligro en el camino a casa. Para no llegar a ese extremo, aparte de no realizar esta mezcla, el especialista recomienda no beber con el estómago vacío, pues, si se alimentan antes de salir, habrá menos posibilidades de que el alcohol se absorba más rápido.

Asimismo, recalcó que puede ser de suma utilidad, en paralelo al alcohol, tener una botella de agua en la mano para equilibrar el consumo. Sin embargo, el doctor Vidal comentó que no muchas personas suelen tomar en serio esta medida, a pesar de lo importante que puede llegar a ser.

Una botella de agua puede ser tu aliada perfecta en las fiestas

¿Hay personas más proclives a sufrir los efectos de esta combinación?

El Dr. Vidal hizo énfasis en que hay personas con ciertas condiciones que pueden ser más proclives a sufrir los efectos negativos de la mezcla de las bebidas energéticas con el alcohol. En primer lugar, indicó que los que sufren de arritmias y alteraciones en la presión arterial deben alejarse de este tipo de combinaciones, pues el exceso de cafeína puede acelerar notoriamente el ritmo cardiáco.

Por otro lado, sumó que hay un grupo de personas que, por algún origen genético, pueden ser más sensibles al alcohol, lo cual se puede empeorar con los altos niveles de cafeína. Además, resaltó que un joven que tiene problemas con el consumo de drogas también es más proclive a sufrir estos efectos.

También, el especialista enfatizó en que ingerir alimentos antes de consumir alcohol puede representar un alto nivel de peligro. “Debemos ser conscientes de que los medicamentos de un antigripal tienen paracetamol. Esta sustancia potencia que haya un daño en el hígado, donde se metaboliza el alcohol, y puede tener consecuencias notorias. Es una mezcla letal para nuestro organismo”, estableció el doctor.

Para concluir, el Dr. Victor Vidal hizo hincapié en la importancia de tomar las precauciones necesarias al momento de consumir alcohol. “Lo primero y más importante que debemos saber es que la mejor prevención es beber con moderación”, finalizó.