comunica a sus ex trabajadores que laboraron durante el periodo 2025 que, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 892, efectuará el pago de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, se informa que el pago estará disponible desde el día 30 de marzo de 2026, debiendo los trabajadores acercarse con su DNI vigente a las agencias del banco BANBIF para realizar el cobro correspondiente.

La empresa reitera su compromiso con el estricto cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Gerencia General