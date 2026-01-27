La mala noticia se confirmó. Boca Juniors sufrió su primer golpe del año: Alan Velasco sufrió una fuerte lesión tras el triunfo ante Deportivo Riestra del fin de semana, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

Según informó el club xeneize, el atacante argentino padece una “una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”. Esta situación le impedirá jugar el próximo partido contra Estudiantes.

El jugador Alan Velasco sufrió una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Así, Velasco se suma a la lista de jugadores que son baja en Boca hasta el momento: Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia, podría ser operado), Miguel Merentiel (desgarro), Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Por otro lado, Ander Herrera y Lucas Janson pidieron ser cambiados en el partido anterior, aunque todo hace indicar que llegarán en buenas condiciones al duelo de este miércoles.

Sobre Velasco, el tiempo de recuperación tardará aproximadamente dos meses. Su posible reemplazo sería Kevin Zenón, mientras en el club esperan la llegada de su refuerzo paraguayo Ángel Romero.