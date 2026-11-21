Boca Juniors vs. Atlético Mineiro en vivo
¿Qué canales TV transmiten Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO por semifinal ida de Copa Sudamericana?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Atlético Mineiro EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la final de la Copa Sudamericana, este sábado 21 de noviembre del 2026.
Para Argentina, el partido de Boca vs. Atlético Mineiro será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DGO y DirecTV por cable y streaming.
El partido de Boca vs. Atlético Mineiro será transmitido por DirecTV, ESPN, Disney+ Premium y DGO para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
¿A qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro HOY por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Atlético Mineiro empieza a las 5:30 PM (hora peruana) y 7:30 PM (hora argentina) en el estadio La Bombonera.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 4:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 730 PM
- Hora en España: 11:30 PM
El Atlético Mineiro y el Boca Juniors disputarán este sábado una inédita final de la Copa Sudamericana en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que los brasileños buscarán el título que perdieron por penaltis el año pasado ante Lanús y los argentinos apuntarán a conseguir su tercer trofeo y a convertirse en los más veces ganadores de este campeonato.
¡Bienvenidos, amigos de El Comercio!
Aquí inicia la cobertura del partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026.
¿Dónde ver Boca vs.Atlético Mineiro ONLINE y GRATIS por semifinal ida de Copa Sudamericana?
El partido entre Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana lo podrás ver online por streaming a través de DGO y Disney+ Premium en Argentina y Latinoamérica.