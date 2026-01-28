El Australian Open 2026, primer torneo de Gand Slam este año, ya conoce a sus ocho mejores jugadores, entre hombres y mujeres, previo a lo que será la gran final de este domingo 1 de febrero en Melbourne Park.

Serbia's Novak Djokovic (L) embraces Spain's Carlos Alcaraz after their men's singles quarterfinal match on day ten of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 22, 2025. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- / WILLIAM WEST

En la categoría masculina se ubican los cuatro mejores rankeados: Jannik Sinner, Ben Shelton, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el máximo ganador del torneo con 10 títulos que llega con la suerte de haber pasado por el abandono de Lorenzo Musseti.

En tanto a las mujeres, se ubican la bielorrusia Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, y quiere repetir el éxito que tuvo En el 2023 y 2024. Su rival será Elina Svitolina. Además, también competirá Elena Rybakina y competirá contra Jessica Pegula, quien estará debutando en esta instancia en el torneo.

Semifinales masculinas del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev

Novak Djokovic vs. Jannik Sinner

Semifinales femeninas del Australian Open 2026