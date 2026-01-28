El Australian Open 2026, primer torneo de Gand Slam este año, ya conoce a sus ocho mejores jugadores, entre hombres y mujeres, previo a lo que será la gran final de este domingo 1 de febrero en Melbourne Park.
En la categoría masculina se ubican los cuatro mejores rankeados: Jannik Sinner, Ben Shelton, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el máximo ganador del torneo con 10 títulos que llega con la suerte de haber pasado por el abandono de Lorenzo Musseti.
En tanto a las mujeres, se ubican la bielorrusia Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, y quiere repetir el éxito que tuvo En el 2023 y 2024. Su rival será Elina Svitolina. Además, también competirá Elena Rybakina y competirá contra Jessica Pegula, quien estará debutando en esta instancia en el torneo.
Semifinales masculinas del Australian Open 2026
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- Novak Djokovic vs. Jannik Sinner
Semifinales femeninas del Australian Open 2026
- Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina
- Jessica Pegula vs. Elena Rybakina
Contenido sugerido
Contenido GEC