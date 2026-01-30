AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo llega a la Playa Sol y Mar de Asia para sorprender a los y las amantes del vóley. Con un formato revolucionario, podrás disfrutar de jornadas con competencias deportivas y entretenimiento frente al mar.

El torneo está pactado para desarrollarse en un full day. El sábado 21 de febrero a las 10 a.m. iniciarán los duelos, y finalizará el mismo día a las 6:30 p.m.

Los organizadores establecieron el plazo de inscripción hasta este domingo 31 de enero. para que los equipos confirmen sus inscripciones para formar parte del torneo. Si deseas inscribirte contáctate al siguiente número: 945 980 190

Formato del torneo

Un total de 12 equipos participarán en el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo que estarán divididos en cuatro grupos de tres. Jugarán todos contra todos, y el ganador de cada grupo clasifica a la semifinal.

Los cuatro semifinalistas jugarán en dos llaves de ‘mata mata’ para conocer a los finalistas. Los perdedores lucharán por el tercer y cuarto puesto.

Cada duelo se jugará bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno.

Con el cierre del registro, los organizadores comenzarán a ultimar detalles logísticos y deportivos para el desarrollo del evento en la Playa Sol y Mar, que busca no solo promover el deporte y el talento, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

Vive cada punto, celebra cada jugada y sé parte de un evento que impulsa el talento, promueve un estilo de vida activo y crea momentos memorables dentro y fuera de la cancha