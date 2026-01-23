¡El verano se vive en El Comercio! El vóley es uno de los deportes más populares del país, y el verano es la mejor temporada para practicarlo. La primera edición de AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo llega para sorprender a los amantes de este deporte.

Fecha del certamen

El AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, desde las 10 a.m. hasta las 6:30 p.m, en Sol y Mar (Asia).

Formato del torneo

Un total de 12 equipos participarán en el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo que estarán divididos en cuatro grupos de tres. Jugarán todos contra todos, y el ganador de cada grupo clasifica a la semifinal.

Los cuatro semifinalistas jugarán en dos llaves de ‘mata mata’ para conocer a los finalistas. Los perdedores lucharán por el tercer y cuarto puesto.

Cada duelo se jugará bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno.

Reglas especiales

Se han implementado, además de las tradicionales, tres reglas especiales. Cada equipo tendrá 3 ‘Super Cards’ que podrás usar durante cada set. A continuación, te detallamos una por una.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

BASES DEL TORNEO

Capítulo 1 - De la organización

Art. 1.- El torneo AVA Volley SunFest 2026 es organizado, coordinado y supervisado por INYOGO en alianza con El Comercio, y se desarrollará bajo las condiciones establecidas en el presente documento.

Art. 2.- El torneo tiene como finalidad promover la integración entre playas y condominios de Asia mediante una competencia deportiva recreativa, fomentando el juego limpio, la convivencia y el deporte.

Art. 3.- Los equipos participantes se comprometen a aceptar todas las disposiciones reglamentarias del presente documento, así como toda aquella que comunique el organizador.

Capítulo 2 - De los participantes

Art. 4.- El torneo contará con un máximo de 12 equipos, que representarán a las playas que sean miembros de la asociación APRILS. Todos los jugadores que participen en el torneo, deberán ser necesariamente residentes (propietarios o inquilinos durante el mes de enero y/o febrero 2026) en playas descritas en el Anexo 1 de las presentes bases del torneo.

Los jugadores deberán ser mayores de 16 años y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de voley. Cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

En el caso de jugadores menores de edad, será obligatorio presentar una autorización expresa y por escrito de alguno de sus padres o apoderados legales, la cual deberá ser entregada a la organización previo al inicio del torneo.

Dicha autorización tendrá carácter de declaración jurada y corresponderá al formato adjunto como Anexo 4 de las presentes bases. La no presentación de este documento impedirá la participación del jugador en el torneo, sin lugar a excepción.

El equipo que incumpla con estas disposiciones indicadas en los párrafos anteriores, perderá automáticamente el partido con un score 0 – 2 sets (0 – 15 puntos cada set); en caso de reincidencia el equipo será descalificado del torneo y el equipo no podrá participar en la siguiente edición del evento

Capítulo 3 - De la inscripción

Art. 5.- La inscripción se realizará vía WhatsApp oficial del torneo, presentando toda la información requerida en el formulario de inscripción que se adjunta en el Anexo 2.

Art. 6.- Cada equipo podrá inscribir hasta 12 jugadores hasta el 30 de enero del 2026. Sin perjuicio de ello, la organización podrá ampliar el plazo a su criterio.

Art 7.- Se entregará un polo/bvd a cada jugador que asista al torneo. En tal sentido, se podrá entregar hasta un máximo de 12 polos/bvd por equipo.

Art 8.- El costo de participación será de S/ 212.00 (doscientos doce y 00/100 Soles incluido IGV) por equipo y la constancia deberá ser enviado junto con el Formulario de Inscripción, de acuerdo al Anexo 2.

Art. 9.- Se entregarán un trofeo y medalla al campeón. Y al subcampeón y tercer puesto las medallas correspondientes. Asimismo, se entregarán trofeos al mejor jugador y a la mejor barra del torneo.

Capítulo 4 - Del formato de competencia

Art. 10.- El torneo se organizará en 4 grupos de 3 equipos cada uno, en la modalidad todos contra todos. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, bajo el siguiente sistema de puntuación:

En caso de resultado 2-0 (sets), el equipo ganador sumará 3 puntos. En caso de resultado 2-1 (sets), el equipo ganador sumará 2 puntos.

Si dos equipos empatan en el primer lugar, la clasificación se definirá a favor del ganador del partido disputado previamente entre ambos.

En caso de un triple empate, se realizará un sorteo para definir los dos primeros puestos, y la clasificación se determinará según el resultado del partido previo jugado entre esos equipos.

El primer puesto de cada grupo clasificará a las semifinales del torneo. Los ganadores de las semifinales disputarán la final para definir al campeón, y los perdedores jugarán por el tercer puesto. La organización podrá modificar el formato según el número final de equipos.

Art. 11.- Sorteo: Se realizará un sorteo para definir a los equipos integrantes de cada grupo.

Art. 12.- Conformación del equipo en cancha: Los equipos estarán conformados por seis jugadores, mínimo dos mujeres. Se podrá iniciar con cinco jugadores siempre que haya al menos una mujer.

Art. 13.- Documentación previa: Antes de cada encuentro, el delegado deberá presentar a mesa de control la relación de titulares y suplentes con sus respectivos documentos de identidad.

Capítulo 5 - De las reglas de juego

5.1 Indumentaria y Presentación de los Jugadores

Art. 14.- Indumentaria oficial obligatoria

Todos los jugadores deberán presentarse al campo de juego utilizando exclusivamente las camisetas oficiales otorgadas por la organización, las cuales serán de uso obligatorio durante todos los partidos del torneo. No se permitirá la participación de jugadores con camisetas distintas, incompletas o modificadas. El incumplimiento de esta disposición podrá impedir el inicio del partido hasta su regularización o derivar en sanción deportiva.

5.2 Reglas de Contacto, Red y Espacio de Juego

Art. 15.- Contacto con la red y antenas

Está estrictamente prohibido tocar cualquier parte de la red o las antenas durante el desarrollo del juego.

La única excepción permitida será el contacto accidental con el cabello o la camiseta, siempre que dicho contacto no genere ventaja deportiva ni interfiera en la jugada. El árbitro será la única autoridad para determinar la validez de la acción.

5.3 Servicio (Saque)

Art. 16.- Intentos de saque

Cada jugador tendrá permitido un único intento de saque por punto. No se autorizarán repeticiones, reintentos ni alternativas de servicio en ninguna circunstancia, independientemente del resultado del primer intento.

5.4 Sistema de Sets y Puntaje

Art. 17.- Formato de juego por sets

Los partidos se disputarán bajo el siguiente formato

El partido se jugará al mejor de tres (3) sets. Cada set regular se jugará a 15 puntos en modalidad rally-point, ganando el set el primer equipo que alcance dicho puntaje En caso de empate a un set por lado (1–1), se disputará un tercer set definitivo a 15 puntos.

Art. 18.- Formato especial de la final

El partido final del torneo se jugará bajo el siguiente esquema:

2 sets a 25 puntos En caso de empate en sets, se disputará un tercer set a 15 puntos, con una diferencia mínima obligatoria de dos (2) puntos.

5.5 Cambios y Tiempos Técnicos

Art. 19.- Cambios de jugadores

Los cambios de jugadores serán ilimitados durante el partido y podrán realizarse conforme a las indicaciones de la mesa de control y del árbitro, respetando siempre la conformación mínima reglamentaria del equipo en cancha. Esto es, que siempre haya al menos 02 mujeres en cancha.

Art. 20.- Tiempos técnicos

Cada equipo tendrá derecho a solicitar un (1) tiempo técnico de 30 segundos por set, el cual podrá ser pedidos en el momento que el equipo considere conveniente, siempre de acuerdo con el flujo del juego y la autorización arbitral.

5.6 Criterio de Victoria y Resultados

Art. 21.- Criterio de victoria Será declarado ganador del partido el equipo que obtenga dos (2) sets, ya sea bajo el resultado de:

A. 2 – 0

B. 2 – 1

5.7 Tolerancia, Inasistencia y Walk Over (W.O.)

Art. 22.- Tolerancia de presentación Se establece un tiempo máximo de tolerancia para la presentación de los equipos:

10 minutos para el primer partido del equipo en la jornada. 5 minutos para los partidos posteriores.

Vencido el tiempo de tolerancia sin que el equipo se presente en condiciones reglamentarias, se declarará automáticamente Walk Over (W.O.).

Art. 23.- Walk Over (W.O.)

El Walk Over será declarado exclusivamente por el árbitro del encuentro y tendrá las siguientes consecuencias:

Al equipo ganador se le otorgará un marcador de 15 – 0.

Al equipo perdedor se le asignará un marcador de 0 – 15.

5.8 Reglas Especiales – Super Cards

Art. 24.- Super Cards

Las “Super-Cards” son reglas especiales diseñadas para introducir elementos estratégicos y dinámicos al juego, permitiendo a los equipos usarlas, como máximo una vez por set. Se establecen tres (3) tipos:

Súper Punto: El punto en disputa tendrá un valor doble para el equipo que active esta carta.

Uno Menos: El equipo rival deberá disputar ese punto con un (1) jugador menos en cancha.

Refuerzo Pro: Un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes tres (3) puntos consecutivos. Esta Super-Card aplica exclusivamente en el partido final del torneo.

Para ser uso de ellas, previo al inicio del punto, el delegado del equipo solicitará al árbitro la aplicación de la Super-Card correspondiente.

Capítulo 6 - De las sanciones y faltas

Art. 25.- Tarjeta amarilla

La tarjeta amarilla será aplicada ante faltas técnicas reiterativas o conductas inapropiadas moderadas y tendrá como consecuencia inmediata la asignación de un (1) punto al equipo contrario.

Art. 26.- Tarjeta roja

La tarjeta roja será aplicada ante faltas graves, insultos o conductas antideportivas severas. El jugador sancionado deberá descansar el set en curso, pudiendo ser reemplazado por otro jugador, siempre que se mantenga la conformación reglamentaria del equipo en cancha.

Art. 27.- Faltas contra el árbitro

Cualquier falta verbal o física contra los árbitros será considerada una agresión, sancionándose de manera inmediata con la expulsión del jugador del campo de juego, sin perjuicio de sanciones adicionales que determine la organización.

7.5 Facultades de la Organización

Art. 28.- Modificaciones operativas

La organización se reserva el derecho de modificar horarios, cronogramas, formato de competencia o disposiciones operativas del torneo, cuando existan causas de fuerza mayor, condiciones climáticas adversas, razones de seguridad o cualquier circunstancia que afecte el normal desarrollo del evento.

Dichas modificaciones serán comunicadas oportunamente a los equipos participantes y no darán lugar a reclamos posteriores.

7.6 Resolución de Casos No Contemplados

Art. 29.- Situaciones no previstas

Cualquier situación, controversia o aspecto no contemplado expresamente en las presentes bases será resuelto por la organización del torneo, la cual tendrá potestad final e inapelable para la toma de decisiones

Capítulo 7 - Disposiciones finales

7.1 Derechos de Imagen

Art. 30.- Los participantes autorizan de manera libre, expresa y gratuita a los organizadores a utilizar su imagen, voz, nombre y/o declaraciones que pudieran ser captadas durante el desarrollo del evento, a través de fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual, para fines informativos, promocionales, publicitarios o de difusión del torneo, sin que ello genere derecho a compensación alguna.

7.2 Exclusión de Responsabilidad y Asunción de Riesgos

Art. 31.- Los participantes declaran conocer y aceptar que el torneo AVA Volley SunFest 2026 es de carácter recreativo y amateur, y que su participación se realiza bajo su exclusiva y total responsabilidad, asumiendo voluntariamente todos los riesgos inherentes a la práctica deportiva, incluyendo —pero no limitándose a— lesiones físicas, accidentes personales, afecciones de salud o cualquier otro daño que pudiera producirse antes, durante o después del desarrollo del evento.

Asimismo, los participantes declaran que se encuentran en adecuadas condiciones físicas y de salud para participar en el torneo, liberando expresamente a la organización de cualquier obligación de verificación médica previa.

Art. 32.- En virtud de lo señalado, los participantes liberan expresa, total e irrevocablemente de toda responsabilidad civil, penal o administrativa a los organizadores del torneo, INYOGO y EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A., así como a sus representantes legales, colaboradores, proveedores, auspiciadores, aliados estratégicos y cualquier tercero vinculado a la organización del evento, por cualquier daño, lesión, pérdida o perjuicio que pudiera producirse con ocasión de su participación en el torneo

Dicha liberación de responsabilidad comprende tanto daños propios como daños ocasionados a terceros, siempre que estos se deriven de la participación en el evento y no medie dolo por parte de la organización.

Art. 33.- La organización del torneo deja expresa constancia de que no se encuentra obligada ni contratará seguros médicos, contra accidentes, de responsabilidad civil o de cualquier otra naturaleza a favor de los participantes.

Los jugadores declaran conocer y aceptar expresamente que no contarán con cobertura de seguro alguno durante el desarrollo del torneo, asumiendo íntegramente cualquier gasto médico, hospitalario o de rehabilitación que pudiera derivarse de su participación.

Art. 34.- Aceptación expresa La inscripción y participación en el torneo AVA Volley SunFest 2026 2026 implica la aceptación total, expresa e irrevocable de todas las disposiciones contenidas en el presente documento, sin derecho a reclamo posterior.

Lista de clubes de playa elegibles

1. Totoritas

2. Caleta Bujama

3. Asia Golf Club

4. Las Arenas

5. Chupikalla

6. Playa del Golf

7. Bora Bora

8. Playa Del Sol

9. Playa Blanca

10. Flamencos

11. La Isla

12. Las Brisas

13. Mar Azul

14. Cayma

15. Las Palmas

16. Los Cocos

17. Kapala

18. Sol y Mar

19. Playa Bonita

20. Costa del Sol

21. Palabritas

22. Cocoa

23. Gaviotas