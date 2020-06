Después de un dominio abrumador en el Calcio, por segundo año consecutivo la Juventus sucumbió en la final de la Copa Italia (2019 con Lazio, ahora con Napoli) y arreciaron las críticas a Cristiano Ronaldo en la patria de Da Vinci. “No existió”, “Il peggiore (el peor)”, “Juventus en alarma, ¡Cristiano Ronaldo ha desaparecido!”, “Su destino sería la China o a la MLS”. La prensa italiana, por tradición respetuosa de los ídolos, lo responsabilizó especialmente a él. La Juve llevaba cuatro coronas seguidas en Copa Italia, con Ronaldo perdió las dos que disputó. Pero más que en la estadística, los comentarios se centraron en su rendimiento: bajísimo en la semifinal ante el Milan (0-0 y falló un penal), nulo en la final con el Napoli. Crear fútbol no es justamente la virtud característica del portugués, y si además no convierte, queda en evidencia. “No puede rematar al arco todas las pelotas que toca, esto es un juego de equipo”, opinó Sebastiano Vernazza, analista de la Gazzetta dello Sport.





Los periodistas recordaron que el club turinés ya había dejado la Supercopa Italiana a manos de la Lazio, otra competencia que había obtenido en las anteriores siete ediciones. La Juventus, propiedad del ultrapoderoso grupo Agnelli, que posee también la Fiat, la Ferrari, la Chrysler, diarios, financieras y muchos etcéteras, con una facturación anual de 144.000 millones de euros, tiene un presupuesto demasiado superior al de los demás clubes nacionales, por lo cual cada traspié es un fracaso. Y como además es el símbolo de la burguesía, significa a la vez una alegría para el resto fútbol italiano.





Todavía le queda al cuadro bianconero la posibilidad de un doblete, y Ronaldo ha demostrado muchas veces capacidad de reinvención, pero no está fácil. En la liga faltan doce jornadas y Juventus lidera con un solo punto de ventaja sobre Lazio (que lo venció dos veces seguidas antes de la interrupción). Por primera vez, después de 8 Scudettos consecutivos, pueden quebrarle la hegemonía. Y en la Champions está obligado a ganar para avanzar a cuartos de final. En la ida de octavos cayó 1-0 en Francia con el Lyon. La preocupación es que el equipo no muestra funcionamiento, armonía. El técnico Maurizio Sarri también es muy cuestionado.

Cristiano Ronaldo: Portero de Napoli lo 'humilló' con este amague en Juventus vs Napoli (ESPN / T)

Aunque tiene dos años más de contrato, comenzó a circular insistentemente entre los cronistas que cubren la información de Juventus que el de Madeira podría alejarse al final de esta misma temporada. El ambiente no es de camaradería. Como es habitual, las hermanas o la madre de CR7 salen a disparar desde las redes sociales. Elma Aveiro, su hermana, publicó en Instagram una alusión crítica a los compañeros del astro, dando a entender que no lo ayudan a sobresalir: “¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tú solo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin, cabeza en alto, más no puedes hacer, mi rey”, escribió. Desde luego, no cayó en gracia en el plantel. La que atajó la flecha fue Ilaria D’Amico, la escultural esposa de Gigi Buffon, presentadora de televisión: “Pertenezco a la vieja escuela: los miembros de la familia, los hermanos y la esposa no usan las redes sociales, porque los esposos y hermanos a menudo no lo aprecian”, comentó a los micrófonos de Radio1. “Si fuera un jugador de fútbol, me gustaría expresar mis pensamientos, pero no es que me encantaría que Gigi o mi madre escribieran en mi lugar. Los miembros de la familia no tienen que convertirse en comentaristas”. Palazo en toda regla. Y expresa la postura de su marido, quien sí tuvo una actuación notable ante el Napoli.

Genial atajada de Buffón que le negó el gol a Demme | Video: DirecTV Sports

El tema es que Ronaldo fue contratado a precio de oro con un objetivo fijo: ganar la Champions. Por el contrario, es posible que, además de no conseguirlo, pierda los títulos locales, los cuales arrasaba antes de la llegada de CR7. La otra polémica que envolvió al portugués llegó en la tanda de penales. Ronaldo se guardó para el último penal pensando en la tapa de los diarios del día siguiente. Ya lo hizo otras veces: si ganaban, quedaba como el héroe después de un mal partido en lo personal. Sin embargo, ni alcanzó a rematar, porque la Juve no llegó a ejecutar el quinto disparo, perdió antes: 4-2. El mejor pateador arranca primero, así da confianza al resto; es una vieja ley del fútbol. Y por si no se llega al quinto, el equipo se asegura de que su mejor rematador tire el primero o el segundo. Si había un penal durante el tiempo reglamentario, Ronaldo no se iba a poner quinto en la fila, lo ejecutaba él. “¿Por qué pateó Danilo y no Ronaldo?”, se preguntaron en Italia. Danilo la mandó a la estratósfera.

Tanda de penales del Juventus vs. Napoli

Como el Real Madrid no fue campeón el año pasado, y sobre todo por su sequía goleadora en los últimos dos años, una de las conclusiones es que “se equivocó al transferir a Ronaldo, te daba 50 goles por año”. Cuando pasa lo del miércoles, otra corriente dice “le erró Ronaldo yéndose a Italia, la Juventus no es el Madrid”. Y cuando la Vecchia Signora pierde un título, como ahora, otros deslizan “la pifió la Juventus con Ronaldo, estaba viejo”. ¿Quién se equivocó…?

El Real Madrid lo fichó por 96 millones, lo utilizó nueve temporadas, le exprimió 450 goles y, apenas advirtió que ya no le quedaba carretel, lo vendió en 105. Y fichó jóvenes: Vinicius, Rodrygo, Jovic, Brahim. Ronaldo exigía 30 millones de euros netos de salario, Florentino Pérez no estaba dispuesto a dárselos y el todopoderoso contratista Jorge Mendes se los consiguió en la Juventus. Allá fue. Pero la Juve no tiene la red de contención ni el aparato que rodea al Real Madrid. Sí en el ámbito italiano, no en Europa. El presidente del Madrid te puede conseguir un Balón de Oro (o dos…), el de Juventus no. Tampoco goza de prensa amiga. Los grandes medios (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero y varios más) son de Milán y Roma, no de Turín. Si juega mal, se dice. En España, CR7 era una marca impuesta, en Italia una por imponer. En el Bernabéu disponía de un plantel de mayor calidad que jugaba para él, en la Juve esperan que se cargue el equipo y los lleve al título. Y, rumbo a los 36 años, ya no está para eso. Puede colaborar, pero necesita más de los otros. En su primer curso juventino fue cuarto en la tabla de artilleros de la Serie A y marcó 28 tantos. En este, marcha con 25. Si no gana la Champions, la temporada no la salva ni con el Scudetto. Los hinchas bostezan ganando solamente el Scudetto. Exigen Europa…

Mijatovic revela cómo se fraguó el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid

Juventus pagó por el goleador 105 millones más comisiones, altísimas, por cierto. Ejemplo: por llevarle al Barcelona a Trincão, un joven portugués de 20 años, Mendes cobró 7 M€ de comisión; esto da una idea de cuánto pudo haber percibido de la Juve por servirle en bandeja a Ronaldo. Y aparte está el contrato del divo: 30 millones libres; con impuestos se elevan a 50. Es una cifra colosal, sólo asumible en Inglaterra o por el Real Madrid, el Barcelona, el PSG. Para el medio italiano es un dineral de difícil retorno. Debería haber mucha gloria de por medio para justificarlo. Aparte, la familia Agnelli cuida las formas, sabe que estas locuras futboleras caen muy mal en los sindicatos, que nuclean a decenas de miles de trabajadores de las plantas automotrices.

El 23 de agosto culmina la temporada. Ahí sabremos quién se equivocó más o menos.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Esta es la millonaria cifra que deberá pagar Neymar al Barcelona

Los elogios de Pep Guardiola a Claudio Pizarro. (Video: Manchester City)