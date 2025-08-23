El conjunto ‘azulgrana’ logró la remontada luego de estar dos goles abajo en el marcador.
El conjunto ‘azulgrana’ logró la remontada luego de estar dos goles abajo en el marcador.
Redacción EC
Redacción EC

derrotó 3-2 a Levante en el estadio Ciutat de València por la fecha 2 de EA Sports 2025/26, el sábado 23 de agosto de 2025. Los blaugranas empezaron con el pie izquierdo el partido, ya que, en el primer tiempo, Iván Romero y José Morales anotaron para los locales, poniendo la diferencia de dos goles. En el segundo tiempo, Pedri, Ferrán Torres y un autogol de Elgezabal.

Goles de Barcelona

********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC