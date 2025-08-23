Barcelona derrotó 3-2 a Levante en el estadio Ciutat de València por la fecha 2 de LaLiga EA Sports 2025/26, el sábado 23 de agosto de 2025. Los blaugranas empezaron con el pie izquierdo el partido, ya que, en el primer tiempo, Iván Romero y José Morales anotaron para los locales, poniendo la diferencia de dos goles. En el segundo tiempo, Pedri, Ferrán Torres y un autogol de Elgezabal.

Goles de Barcelona

¡HAY PARTIDO: DESCONTÓ BARCELONA! 🔥



⚽🤯 GOLAZO de Pedri en el inicio del complemento para el 1-2 ante Levante por #LaLigaEnDSPORTS.#LevanteUDBarça pic.twitter.com/LaQtz47sLj — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

¡RÁFAGA DE BARCELONA Y PARTIDO EMPATADO! ⚽



▶️ Ferrán Torres se despegó de su marca y puso el 2-2 ante un Levante que salió dormido al segundo tiempo. #LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDBarça pic.twitter.com/PFfh2Ydqij — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

¡¡AGÓNICO GOL DE BARCELONA!! 🔵🔴



⚽😱 En tiempo de descuento, Elgezabal marcó en su propio arco y el equipo blaugrana se puso 3-2. #LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDBarça pic.twitter.com/4BUeJoDdKB — DSPORTS (@DSports) August 23, 2025

********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.