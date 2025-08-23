Barcelona derrotó 3-2 a Levante en el estadio Ciutat de València por la fecha 2 de LaLiga EA Sports 2025/26, el sábado 23 de agosto de 2025. Los blaugranas empezaron con el pie izquierdo el partido, ya que, en el primer tiempo, Iván Romero y José Morales anotaron para los locales, poniendo la diferencia de dos goles. En el segundo tiempo, Pedri, Ferrán Torres y un autogol de Elgezabal.
Goles de Barcelona
