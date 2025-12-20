Con su 59º tanto del año 2025 para el Real Madrid, transformando un penal ante el Sevilla, el atacante francés Kylian Mbappé igualó este sábado el récord anotador del club en un mismo año civil, que ostentaba en solitario Cristiano Ronaldo desde 2013.

Mbappé, que además festejaba este 20 de diciembre su 27 cumpleaños, tuvo que esperar al minuto 86 del partido para alcanzar el mismo total que su ídolo de infancia.

Intentó hasta el final superar la marca, sin conseguirlo, y el choque terminó con victoria madridista por 2-0.

¡GOOOL DE MBAPPÉ E IGUALÓ A CRISTIANO RONALDO!



