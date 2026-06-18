Real Madrid confirmó la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté, quien llega al club español tras finalizar su contrato con el Liverpool. El zaguero de 27 años firmó un vínculo hasta junio de 2030 y se convierte en una nueva alternativa para la defensa del conjunto blanco. Su llegada es el tercer fichaje oficial del equipo madrileño para la próxima temporada, después de los anuncios de Bernardo Silva y Marc Cucurella.

Konaté llega al Santiago Bernabéu después de cinco temporadas en el Liverpool, donde se consolidó como uno de los defensas más importantes del equipo inglés. Con la camiseta de los ‘Reds’ disputó 183 partidos y fue parte de un ciclo en el que levantó la Copa de la Liga y la FA Cup. Además, formó parte del plantel que consiguió la Premier League en 2025 bajo la dirección técnica de Arne Slot.

Antes de su paso por Inglaterra, el defensor francés inició su carrera en el Sochaux y luego tuvo una destacada etapa en el RB Leipzig de Alemania. En el conjunto alemán comenzó a llamar la atención por su potencia física, velocidad y capacidad para defender en espacios abiertos. Esas características lo llevaron posteriormente a la Premier League y ahora al desafío de vestir la camiseta del Real Madrid.

Comunicado Oficial: Konaté. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026

La incorporación de Konaté responde a la necesidad del cuadro blanco de reforzar una zona defensiva que tuvo altibajos en las últimas temporadas. Su experiencia en torneos internacionales y su recorrido en una liga tan exigente como la inglesa representan un valor añadido para el plantel.

El defensor cuenta con 28 partidos con Francia y fue incluido por Didier Deschamps en la convocatoria para el Mundial 2026. Aunque no tuvo minutos en el debut de los ‘Bleus’ ante Senegal, continúa siendo una de las opciones principales para la defensa francesa.

SOBRE EL AUTOR