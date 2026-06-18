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Real Madrid suma a Ibrahima Konaté como refuerzo: llega libre desde Liverpool y firma hasta 2030. (Foto: Getty)
Real Madrid suma a Ibrahima Konaté como refuerzo: llega libre desde Liverpool y firma hasta 2030. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

Real Madrid confirmó la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté, quien llega al club español tras finalizar su contrato con el Liverpool. El zaguero de 27 años firmó un vínculo hasta junio de 2030 y se convierte en una nueva alternativa para la defensa del conjunto blanco. Su llegada es el tercer fichaje oficial del equipo madrileño para la próxima temporada, después de los anuncios de Bernardo Silva y Marc Cucurella.

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