Hernán ‘El Pirata’ Barcos ha tenido una extensa carrera deportiva y ha enfrentado a grandes figuras del fútbol mundial como Ronaldinho.

Precisamente el goleador de Alianza lima recordó una anécdota con el astro brasileño cuando vestía la camiseta de Palmeiras en el año 2013.

“El otro día mi hijo me preguntaba:’¿Papá dónde juega Ronaldinho?’. Y yo le digo que no, que no juega hace tiempo. ‘Pero tú jugaste con Ronaldinho. Vi que le hiciste un ‘sombrerito’. Me acordé y le comenté que sí he jugado con un par de veces con él y que tengo una camiseta”, contó Barcos en entrevista a la Conmebol.

“La verdad son cosas, anécdotas lindas del fútbol”, agregó muy sonriente.

🤣⚽️ Tirarle un sombrerito a Ronaldinho no es para cualquiera...



🔝😆 Hernán Barcos#GloriaEterna @ClubALoficial pic.twitter.com/qBOuf3s5pY — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 15, 2024

Barcos tiene un duelo más que importante este miércoles desde las 7:00 p.m. cuando comande el ataque de Alianza Lima ante Colo Colo, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Con una gran racha goleadora en los últimos partidos ‘El Pirata’ es la principal carta de ataque para el entrenador colombiano Alejandro Restrepo.