Reapareció Juan Reynoso. Luego de que la FPF (Federación Peruana de Fútbol) lo destituyera, el entrenador peruano volvió a aparecer en una entrevista para el canal mexicano TUDN. Juan Reynoso habló sobre su salida, las claúsulas, el por qué no se respetó el proceso y más.

“Fue una salida complicada, sobre todo por las cosas que se habían planteado. Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional. Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último Mundial, de hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas dijimos que diciembre del 2025″, mencionó Juan al inicio.

La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”, declaró para TUDN.

“Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”, expresó.

“No se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado. Nos dijeron que a pesar de esto, se va a cumplir. Incluso tuvimos chances de regresar a la liga mexicana en equipos importantes. Dijimos que no porque confiábamos en el proyecto”, aseveró.

“La realidad marca que no se salió bien en el sentido de lo mal que se manejó mediáticamente que yo quería más dinero y nunca fue así. Pasó con Cruz Azul. Pero no fue así, eran temas que estaban más que pauteados, firmados, hablados y que no se cumplieron”, agregó.

“Sí confiaba que podía lograr resultados. Hay talento, pero hace falta trabajo, darle más oportunidades y herramientas a los jugadores. El mejor momento de Perú fue cuando los jugadores estaban en el exterior. Hoy tenemos pocos”, finalizó.