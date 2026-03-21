El FBC Melgar anunció oficialmente el fin del ciclo de Juan Reynoso como director técnico del primer equipo. La decisión, según el comunicado del club rojinegro, se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes.

El club también expresó su agradecimiento al estratega peruano y a todo su comando técnico por el compromiso, profesionalismo y dedicación mostrados a lo largo de su gestión.

Asimismo, le desearon el mayor de los éxitos en los próximos desafíos de su carrera, dejando en claro que las puertas de Melgar siempre estarán abiertas para quien consideran parte de su historia.

Finalmente, se informó que la dirección técnica del plantel profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega, quienes tendrán la responsabilidad de encaminar al equipo en el corto plazo mientras se define al nuevo entrenador.