Por Redacción EC

El FBC Melgar anunció oficialmente el fin del ciclo de Juan Reynoso como director técnico del primer equipo. La decisión, según el comunicado del club rojinegro, se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes.

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