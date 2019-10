Neymar decidió partir de Barcelona al PSG porque quería tener una nueva vitrina en el fútbol y creyó que París era la ciudad en la que lo podía lograr. Varios equipos lo tentaron, pero llegó debido a que parecía tener la mejor comodidad y parte de esta, era la compañía de uno de sus mejores amigos, Dani Alves.

El lateral derecho con el que compartió en el club y en la selección brasileña, es uno de los referentes para 'Ney', siempre está atento a él y lo aconseja. Así lo reveló en una conversación con el programa Grande Círculo.

"Siempre le doy consejos a Ney. Creo, y se lo digo, que tiene una responsabilidad con muchas personas y para mí debería posicionarse. Sabe lo que pienso", aseguró el defensa.

“Hablo abiertamente, porque él lo sabe y yo he hablado muchas veces. 'Ney’ tiene la responsabilidad desde el momento en que se convierte en una referencia para los niños, para otros deportistas. Cuando comienzas a tener esta responsabilidad no puedes decepcionarlos. Entonces tienes que dar la cara”, agregó.

Como grandes amigos, siempre tienen discusiones. ‘Las personas que te quieren, te corrigen, dice el dicho’. Parece que Dani Alves lo tiene más que claro y contó que tuvieron un cruce de palabras en el Mundial Rusia 2018.

“Una de las cosas que le dije es que debería tomar una posición después del Mundial. Se lo dije porque fue y es nuestra bandera en el equipo brasileño. El jugador más importante del fútbol brasileño es Neymar y uno de los más importantes del fútbol mundial. Tiene que dar la cara porque está en una posición en la que tiene que posicionarse y que la gente tiene que entender quién es Ney, cómo piensa y necesitan empezar a aprender a respetar a Neymar”, explicó.

Sobre las críticas sobre el '10', dijo: "A veces, para no provocar sensibilidad, se retira. A pesar de todo lo que piensan, Ney es un niño. Es una persona muy sensible. A Ney le afectan muchas cosas y a veces muchas de esas cosas no son justas. Por eso que tiene que posicionarse, porque cuando dicen algo que no está bien sobre ti tienes que dar la cara. La gente tiene que aprender a respetar a Neymar",

¿PSG piensa en no renovarle a 'Ney'?

De acuerdo con la información de ' Le Parisien', Leonardo, director deportivo del club francés y encargado de llevar las negociaciones a cabo, habría frenado todo tipo de contacto entre ambas partes producto de la última lesión que sufrió el astro brasileño.

Y es que Neymar acumula más de 350 días lesionado (entre todas las veces que fue baja) desde que firmó por el PSG en el verano del 2017, y se ha perdido el mismo número de partidos (63) que los que ha disputado con la entidad parisina.