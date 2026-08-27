Cristian “Kily” González fue anunciado de manera oficial como el nuevo director técnico del Inter Miami CF, marcando un sorpresivo e histórico reencuentro en los Estados Unidos con Lionel Messi. Tras la abrupta salida de Ángel Guillermo Hoyos, la dirigencia de la franquicia de Florida se movió con rapidez en el mercado de pases para cerrar la contratación del estratega rosarino. El técnico argentino asumirá el cargo con la misión inmediata de romper una racha negativa y recuperar el protagonismo de un plantel repleto de estrellas internacionales.

La relación entre el nuevo entrenador y el capitán del equipo es sumamente profunda y se remonta a los inicios del astro en la Selección Argentina. En el año 2005, cuando un joven Messi fue expulsado de manera insólita a los pocos segundos de debutar contra Hungría, regresó al vestuario llorando de forma desconsolada. Fue el Kily González, en ese entonces uno de los máximos referentes del plantel albiceleste, quien se acercó a abrazarlo, contenerlo y dejarle una frase de aliento histórica que forjó una amistad inquebrantable entre los dos nacidos en Rosario.

El exmediocampista del Valencia y del Inter de Milán vivirá su primera experiencia como director técnico fuera de la Argentina, luego de registrar valiosos pasos por las conducciones de Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. González se transforma de esta manera en el cuarto técnico consecutivo de nacionalidad argentina que comanda tácticamente a las Garzas en la Major League Soccer, continuando una marcada línea de identidad albiceleste en el banco de suplentes tras los ciclos de Gerardo Martino, Javier Mascherano y el saliente Hoyos.

El panorama deportivo que le espera al flamante cuerpo técnico es tan exigente como prometedor en la presente temporada de la MLS. Aunque la franquicia se mantiene firme en la segunda posición de la Conferencia Este de cara a los Playoffs, el equipo arrastra un bache futbolístico complejo tras haber quedado eliminado prematuramente de la Leagues Cup. El debut oficial del nuevo estratega estará centrado en reordenar la estructura defensiva del conjunto rosa y en explotar al máximo la sociedad futbolística con Messi en los compromisos venideros.

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