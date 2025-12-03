La Federación Internacional de Futbol (FIFA) desarrollará el próximo viernes el sorteo que determinará los grupos de la próxima Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la definición se podrá seguir en vivo a través de DIRECTV y de su plataforma de streaming DGO.

La ceremonia comenzará a las 11:40, en el Centro John F. Kennedy de Washington DC, y se transmitirá por la señal DSPORTS, presente en las señales 610 y 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV, y la grilla de DGO.

DIRECTV ofrecerá la mayor cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026, con la transmisión de los 104 partidos que se jugarán entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La metodología será diferente de la habitual por la participación de 48 selecciones, 16 países más que las anteriores siete ediciones hasta Qatar 2022, el reparto de los bombos y las restricciones competitivas predeterminadas por FIFA.

Los seleccionados se agruparon en cuatro bombos de doce integrantes dependiendo de la ubicación en el ranking FIFA y, durante el sorteo, no podrá haber dos equipos de la misma confederación en un grupo, a excepción de los conjuntos europeos.

Bombo 1

Junto a los tres anfitriones se encuentran las nueve mejores selecciones clasificadas según el ranking: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Estos equipos, además, serán cabeza de serie: México en el grupo A, Canadá en el B, Estados Unidos en el D y el resto se ubicarán en los grupos por azar.

Bombo 2

Se encuentran los siguientes doce equipos. Desde el 10° al 21°: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suecia, Japón, Senegal, Irán, Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4

Además de las selecciones clasificadas al Mundial y en la zona más baja del ranking FIFA (Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda), se ubican aquellas que obtengan los últimos seis cupos en la instancia de repechaje. Entre ellas, podría estar Italia, 12° del ranking.

Repechaje UEFA 1: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina.

Repechaje UEFA 2: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Repechaje UEFA 3: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Repechaje UEFA 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Repechaje internacional 1: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

Repechaje internacional 2: Bolivia, Surinam o Irak.

Finalmente, a partir de las instancias de playoffs, FIFA estableció normas para garantizar el equilibrio competitivo. De esta manera, y en caso de superar la fase de grupos en las primeras posiciones, las mejores selecciones por ranking FIFA se ubicarán en posiciones opuestas del cuadro para que solo puedan enfrentarse en la definición.