La FIFA reconoció que parte de sus archivos internos quedó expuesta tras recibir un ataque informático. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que personas ajenas a la institución consiguieron acceder a información personal y empresarial, aunque evitó precisar cuándo ocurrió la vulneración y qué consecuencias podría tener para los afectados.

El caso tomó relevancia después de que el grupo identificado como Handsome Boy Hacking Club publicara en la red social X una imagen de lo que aseguró era documentación confidencial de la entidad. La difusión de ese material llevó a la FIFA a pronunciarse públicamente y admitir que sus sistemas habían sido comprometidos.

A través de un portavoz, la organización confirmó la gravedad del incidente: “La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”. También indicó que ya trabaja con las instituciones encargadas de investigar este tipo de delitos.

La FIFA sufre ciberataque: hackers accedieron a documentos confidenciales con datos personales. (Foto: Getty Images)

La entidad presidida por Gianni Infantino rechazó la obtención y divulgación ilegal de los archivos, sobre todo cuando involucran datos personales. En ese sentido, condenó “en los términos más enérgicos posibles” estas acciones y advirtió sobre el impacto que pueden tener en la privacidad de las personas cuya información pudo quedar expuesta.

Por ahora, la FIFA no ha detallado qué documentos fueron sustraídos ni si entre los afectados figuran empleados, colaboradores u otros integrantes de su entorno.

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