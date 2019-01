Maxi López: "Wanda me llama cuando Icardi está en la concentración"

La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López sumó un nuevo episodio. Esta vez el jugador del Vasco de Gama lanzó un fuerte comentario sobre su ex esposa y madre donde menciona al atacante del Inter.

Maxi López dio una entrevista al programa 'Un buen momento' de radio La Red. Al atacante le preguntaron sobre cómo iba la relación con Wanda y no dudo en dar una polémica respuesta. Dejando atrás una posible pausa a los ataques.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", señaló el ex jugador del Barcelona.

Tras esta respuesta aseguró que no sabe por qué Wanda Nara lo llama en esos días puntuales. Además dijo que no caía en el juego de su ex esposa porque si lo hace era por sus hijos.