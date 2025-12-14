PSG y Flamengo disputarán la gran final de la Copa Intercontinental 2025, un partido que enfrentará a los campeones de Europa y Sudamérica en uno de los duelos más atractivos del calendario internacional. El choque reunirá a dos clubes con planteles estelares y gran peso histórico, en una definición que promete alto nivel futbolístico.

El encuentro entre PSG y Flamengo se jugará este domingo 15 de diciembre, desde las 12:00 p.m. (hora peruana), en sede neutral designada por la FIFA. Será el partido que cierre oficialmente la temporada internacional y defina al nuevo campeón intercontinental.

La final podrá verse en vivo por DSports, señal disponible en DirecTV, y también vía streaming a través de la plataforma DGO. Ambas opciones transmitirán el partido para toda Sudamérica, con cobertura completa en la previa y el post partido.

PSG llega a esta definición tras conquistar la Champions League, respaldado por un plantel lleno de figuras y un ataque de alto poder ofensivo. Flamengo, en tanto, arriba como campeón de la Copa Libertadores, con un equipo sólido, experiencia en finales y el objetivo de imponer la jerarquía sudamericana frente al gigante europeo.