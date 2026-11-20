Alianza Lima recibió una desdicha administrativa luego de que la Comisión de Apelaciones de la FPF rechazara el recurso presentado para reducir la sanción de Franco Navarro.

El organismo federativo ratificó las tres fechas de suspensión impuestas al director deportivo blanquiazul, quien deberá cumplir íntegramente el castigo durante los próximos compromisos oficiales.

La institución victoriana buscaba que su directivo pudiera acompañar al plantel en la definición del campeonato; sin embargo, su solicitud fue declarada infundada por las autoridades correspondientes.

La medida disciplinaria responde a los incidentes registrados después del enfrentamiento contra Cienciano, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, donde Navarro protagonizó un altercado con Horacio Melgarejo.

Además de la prohibición de ingresar a los estadios durante tres jornadas, la resolución inicial contempló una multa de seis UIT y otra penalidad económica de 0,80 UIT.

De esta manera, Navarro se perderá el cierre del Torneo Clausura frente a FC Cajamarca y los dos encuentros correspondientes a las finales nacionales de la Liga 1 2026.