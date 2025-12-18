Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, en donde varios clubes ya conocieron sus cruces.

En el caso de los clubes peruanos, se definió la localía y los cruces (a partido único).

Alianza Atlético (local) vs Deportivo Garcilaso

Cienciano (local) vs FBC Melgar

Estos duelos están programados para jugarse entre el 3 y el 5 de marzo del 2026.

En los próximos días, la CONMEBOL confirmará el día y hora exactos para los cotejos.