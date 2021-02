Conforme a los criterios de Saber más

En aquella recordada selección peruana Sub 17 de 2019, Didier La Torre (21 de marzo de 2002), extremo izquierdo de buen juego, alternó como titular en dos partidos del Sudamericano. Quizás, nadie imaginó en ese momento que se convertiría en el primer peruano nacido en este siglo en jugar en la Primera División del exterior. Debutó con el FC Emmen a los 18 años, 10 meses y 11 días, ingresando por Laursen a los 81 minutos en la derrota por 2-0 ante el Willem II.

Como coincidencia, Reimond Manco (23 de agosto de 1990) tuvo un breve paso por el Willem II, al ser prestado por el PSV en febrero de 2009. Unas semanas antes, el hoy jugador de Alianza UDH se estrenó en el poderoso equipo de Eindhoven con 18 años, 3 meses y 7 días. Lo hizo con un empate ante el Heerenveen por la fecha 13 de la Eredivisie, el 29 de noviembre de 2008. Era siete meses más joven que La Torre.

Por cosas del destino, Reimond Manco también entró al campo a falta de nueve minutos, en su caso por el mexicano Francisco Rodríguez. Beto Da Silva (28 de diciembre de 1996) fichó por ese club a los 18 años recién cumplidos, pero nunca jugó en el primer equipo. De hacerlo, hubiera tenido el récord. Quien sí brilló en el PSV es Jefferson Farfán (26 de agosto de 1984), equipo en donde debutó a los 19 años, 9 meses y 20 días, con una victoria por 5-2 contra Roosendal, el 14 de agosto de 2004.

También en Países Bajos, pero por el FC Twente, Renato Tapia (28 de julio de 1995) tuvo su estreno con 19 años y 13 días en su máxima división. Lo hizo el 9 de agosto, en un empate a un gol ante el Cambuur, en otro ingreso al minuto 81. Esta pequeña nación ha visto jugar a varios de nuestros compatriotas antes de cumplir los 20.

Así informó DT de El Comercio el debut de Reimond Manco con PSV en 2008. (Foto: Archivo El Comercio)

- AÚN MÁS JOVENES -

A finales de octubre de 2002, Luis Zacarías dirigía en el Locomotive Tbilisi de Georgia y decidió fichar al experimentado Rafael Gallardo de Alianza Atlético (hoy reside en Japón) y al juvenil Juan Diego Gonzales Vigil (18 de febrero de 1985) de Alianza Lima. El delantero aún en actividad debutó en la máxima categoría de ese país como menor de edad. Lo hizo el 16 de noviembre, con 17 años, 8 meses y 30 días, en una victoria por 2-0 al WIT.

“Juan Diego estuvo en el banco de suplentes en el partido contra el Dinamo. Ese encuentro es un clásico en Tbilisi, pero como estaba bien caliente preferí reservarlo para el siguiente, en el que lo hizo muy bien”, le contó Zacarías a DT de El Comercio en su edición del 20 de noviembre de 2002. Un mes después, el ‘Lobo’ marcó su único gol, fue convocado al Sudamericano Sub 20 y no volvió a Georgia.

En paralelo al dilema que vivió para elegir entre la selección de España y la de Perú, Roberto Merino (19 de mayo de 1982) hizo su debut en el primer equipo del Mallorca en la extinta Copa Intertoto de la UEFA. Con 18 años, 1 mes y 13 días, el chiclayano ingresó por Ramón Escalas en la victoria por 3-1 ante el Ceahlăul Piatra Neamt de Rumanía. Recibió una amarilla.

Joazhiño Arroé (5 de junio de 1992) fue seleccionado Sub 15 en 2007, Sub 17 en 2009 y Sub 20 en 2011 como futbolista del Siena de Italia. El equipo era de Serie B, pero tuvo su estreno por Copa Italia (en donde también juegan conjuntos de Primera) con 17 años, 9 meses y 8 días. Ingresó en el último minuto del triunfo ante Grosseto, el 12 de noviembre del 2009.

Joazhiño Arroé se fue a Italia en 2007. Se había formado en Sporting Cristal. La toma es cuando era seleccionado Sub 15 ese año. (Foto: Joseph Ángeles / Archivo GEC)

- ¿TE ACORDABAS? -

Daniel Chávez (8 de enero de 1988) no solo anotó el primer gol de Perú en Mundiales Sub 17, contra Ghana en 2005, sino también debutó en el fútbol de Europa con menos de 20 calendarios. El 28 de julio de 2006 se estrenó en el Brujas por la Jupiter League belga con un gol al Gent. A sus 18 años, 6 meses y 21 días, ingresó al minuto 81, como Manco y La Torre, y cerró la goleada por 5-0.

Por otro lado, Andy Polo (29 de setiembre de 1994) fichó por el Inter de Italia en 2014, apareciendo en banca el 18 de mayo, antes de cumplir 20. No debutó en la Serie A, pero sí lo hizo con Millonarios en la liga de Colombia el 20 de julio, con 19 años, 9 meses y 22 días. Ánderson Cueto (24 de mayo de 1989) se estrenó en el Lech Poznan con 18 años, 9 meses y 1 día.

- EL ‘SIGI’ -

Sigifredo Martínez (25 de diciembre de 1943) recién había firmado por Sporting Cristal, cuando, en medio de una gira por Lima en junio 1962, Real Zaragoza se lo llevó al fútbol español. “En esos amistosos vi jugar solo 35 minutos a un juvenil de Sporting Cristal llamado ‘Sigi’ Martínez de 16 (Sic) años. Un verdadero crack sobre el Estadio Nacional. Al día siguiente me dijo su padre, que tenía diez hijos más, “señor, lléveselo nomás””, le contó Juan Seminario a El Comercio, según se lee en la página 6 de DT el 24 de noviembre de 2012.

“César (entrenador de Zaragoza) mandó a Seminario a buscarme por todo El Callao y nadie le daba razón. Al final ya cansado se le ocurre decir, “es un chico espigadito, que con la zurdita hace lo que quiere con el balón”. Y le dijeron ¡hombre, el zurdo! que es como me conocían, y lo llevaron a mi casa. Yo había llegado al mediodía del colegio para almorzar y mi madre me dice ‘mira, Seminario’. Yo lo admiraba muchísimo. Me quedé asombrado”, recordó ‘Sigi’ en El Periódico de Aragón.

Martínez tenía 18 años, 9 meses y 16 días, unas semanas menor que La Torre, cuando debutó con el cuadro ‘Maño’. Lo hizo el 10 de octubre de 1962, en una goleada por 6-2 al Glentorán de Irlanda del Norte por la Copa de Ferias. El ‘Sigi’ anotó el segundo tanto. Hasta el 2008, era el peruano más joven en hacerlo entre las ligas más poderosas de Europa. Por La Liga se estrenó en diciembre ante nada más y nada menos que el Real Madrid. También dijo presente en el marcador.

Entrevista via chat de DT de El Comercio con Daniel Chávez en 2007. (Foto: Archivo El Comercio)

“Debuté en Liga fuera de casa contra el Madrid. En una jugada cojo el balón, lanzo a Miguel, él centra y, en mi afán de alcanzar el balón, resbalé. Llego, meto la punta por instinto y sale una vaselina, un golazo. Estaba el subdirector del Marca y me dice, “caramba no sabíamos que tenía una técnica tan depurada”. Yo le comenté que había resbalado. Cuando se fue el periodista, César me dijo, “eres un tonto. Tienes que decir que habías visto que salía el portero y le lanzaste una vaselina””, recuerda Martínez, quien nunca jugó en el torneo local ni la selección.

- QUEDARON CERCA -

Paolo Guerrero (1 de enero de 1984) fichó por el FC Bayern en 2002. Pese a que dejó nuestro país para ir a Alemania a los 18, recién se estrenó en el primer equipo el 23 de octubre del 2004. Por la fecha 9 de la Bundesliga, el atacante ya de 20 años, dio un pase gol en la victoria por 2-0 ante el FC Hansa Rostock. Hasta la temporada anterior, era parte de la filial del club ‘bávaro’.

Una historia similar vivió Carlos Zambrano (10 de julio de 1989). El defensor llegó al Schalke 04 alemán cuando aún era menor de edad (17). Por más que ya había jugado en la selección adulta en 2008, recién jugó de manera oficial el 1 de agosto de 2009, con 20 años. Anotó a los diez minutos en la goleada por 4-0 contra Germania Windeck por la Copa Alemana.

Finalmente, Juan Carlos Mariño (2 de enero de 1982) llegó a Lanús con 18, pero debutó en el fútbol argentino recién el 12 de abril de 2002, en un empate 2-2 con San Lorenzo ya con 20 años, 3 meses y 11 días. Donny Neyra (12 de enero de 1984) llegó junto con él, pero no debutó en la máxima categoría de ese país.

